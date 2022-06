MonzAttiva al fianco di Pilotto: lista e candidati

ll 13 marzo aveva vinto le primarie superando l'avversario Marco Lamperti. Adesso Paolo Pilotto, candidato sindaco per il centro sinistra alle prossime elezioni amministrative di Monza del 12 giugno, presenta la sua squadra.Paolo Pilotto, 60 anni, insegnante di religione al liceo classico Zucchi. Una lunga carriera nel mondo della politica monzese che lo ha visto anche ricoprire i ruoli di assessore all'Istruzione nella prima giunta Mariani e poi in quella Faglia, di consigliere provinciale, e poi dal 2017 di nuovo in aula come consigliere nelle file dei dem. A sostenerlo anche la lista PIlotto Sindaco MonzAttiva e Solidale: ecco i candidati.

Pilotto Sindaco MonzAttiva e Solidale

Carlo Abbà

Roberto (detto Popi) Battocchi

Giorgio Castoldi

Tommaso Castoldi

Fabio Clarotto

Matistella Colombo

Vincenzo Conese

Claudio Consonni

Otello Costa

Deborah Ficocelli

Antonella Gaddi

Maria Clara Gaddi

Francesca Galasso

Ilaria Maria Guffanti

Gianfranco Magni

Anna Teresa Memola

Barbara Ongaro

Giovanni Pascariello

Maria Chiara Pozzi

Donatella Rettura

Paola Vanda Riva

Valeria Rossi

Mariannunziata Sacchetti

Maria Paola Save

Francesco Turconi

Sergio Tiziano Visconti