Sandro Belli in corsa per diventare sindaco di Monza: la lista e i nomi

A Monza tra i nove candidati in corsa per diventare sindaco c'è anche Sandro Belli. Il candidato del Popolo della Famiglia abita a Villasanta e in passato nel comune brianzolo ha avuto esperienze in consiglio comunale come assessore ai Servizi sociali e si era candidato alle amministrative villasantesi del 2017 sempre con Il Popolo della Famiglia. Quello di Belli è nome molto apprezzato nel sociale, in particolare a sostegno degli anziani, delle famiglie in difficoltà e delle persone diversamente abili.

Il prossimo 12 giugno dopo 5 anni di giunta di centrodestra guidata da Dario Allevi, i monzesi dovranno decidere se sfatare quella tradizione tutta monzese che ad oggi non ha mai visto un sindaco essere rieletto per il secondo mandato, oppure confermare la squadra del primo cittadino uscente. Sono ufficialmente 9 i candidati alla poltrona di primo cittadino: 8 uomini e 1 donna, dopo la ritirata improvvisa del Movimento 5 Stelle dalla corsa per la poltrona di sindaco. Si tratta di Dario Allevi (centrodestra), Paolo Pilotto (centrosinistra), Paolo Piffer (Civicamente Monza), Alberto Mariani (Grande Nord), Sandro Belli (Popolo della Famiglia), Carlo Chierico (lista Monza Unita), Daniela Brambilla (Italexit), Ambrogio Moccia (Movimento Moccia per Monza), Michele Anastasia (3V).

Ecco la lista che sostiene la candidatura di Sandro Belli.

Civati Giuseppe Maria

Degradi Elena Margherita

Cavenaghi Andrea

Tovaglieri Luciano Francesco Rufo

Arena Giuseppe

Bianco Maurizio

Brescia Antonio

Calzaretti Bruno

Carrettin Massimo

Chiovaro Giuseppa

De Fine Michele

Desio Maria detta Mariella

Giugliano Caterina

Bueno Gonzales Yadiany

Loporcaro Vito Pietro

Luca Romualdo

Mogicato Daniela

Oliveri Lavinia

Sarigu Nicol

Scarabelli Davide

Staltari Giorgio

Viscuso Vincenzo detto Enzo