Dario Allevi corre per il bis da sindaco: le liste e i candidati

Nessun sindaco di Monza ha amministrato la città per più di cinque anni. E a raccogliere la sfida per il bis - e per il primato del doppio mandato - è stato il primo cittadino Dario Allevi. Ma in corsa per indossare la fascia tricolore nel capoluogo brianzolo ci sono nove candidati: oltre a lui si sono candidati Paolo Pilotto (centrosinistra), Paolo Piffer (Civicamente Monza), Alberto Mariani (Grande Nord), Sandro Belli (Popolo della Famiglia), Carlo Chierico (Monza Unita), Daniela Brambilla (Italexit), Ambrogio Moccia e Michele Anastasi (3V).

A sostenere la candidatura di Allevi la coalizione di centrodestra con i partiti storici Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia al fianco della lista civica Noi con Dario Allevi. Ecco le liste e i candidati.

Noi con Dario Allevi

Bellazzi Camilla

Benassi Luca

Benetti Andrea

Bonfanti Laura

Breseghello Alessandra

Busnelli Paolo Giuseppe

Cappuccio Carlo

Casirati Cristian

Ciuffo Giovanni

Colina Alfredo

Confalonieri Riccardo

Del Grosso Antonietta

Fedeli Mirella

Fichera Francesco

Galimberti Giovanni

Gullo Tiziana

Iervolino Jlenia

Luzza Antonio

Martinetti Anna

Merlini Desirèe

Monguzzi Nicolas Pietro

Mosca Giacomo

Passoni Anna

Rizzolo Veronica

Sabbadini Antonella

Salvaderi Roberta

Spadari Alberto

Spagna Nicoletta

Vernò Edda Maria

Zaccagni Laura