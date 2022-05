Marcello Proserpio corre per diventare sindaco di Meda: liste e candidati

Marcello Proserpio è il candidato sindaco di Meda per il centrosinistra. Insegnante in una scuola superiore ad Arese (in provincia di Milano), è stato capogruppo del Pd in consiglio prima e anche assessore ai servizi sociali per l'ex sindaco Caimi. La sua candidatura è frutto di un progetto unitario condiviso dal centrosinitra che ha visto a sostegno dello sfidante di Luca Santambrogio, il sindaco uscente candidato al secondo turno, il Partito democratico, la lista civica Medaperta e la coalizione ecologista Sinistra e ambiente.

Pd

Massimo Ambrogio Nava

Cristian Belloli

Emanuela Beretta

Carlo Pietro Davide Buraschi

Marina Busnelli

Giovanni Giuseppe Caimi

Tiziano Crimella

Claudia Crippa

Giovanni Luigi Daelli

Andrea Ferrari

Giovanna Frare

Gabriele Fusi

Mara Nava

Daniela Turati

Fabio Vitali

Medaperta

Paolo Tagliabue

Franca Busnelli

Margherita Colombo

Paolo Colombo

Germana Galli

Giuseppe Longoni

Daniela Motta

Alessandro Orsi

Paolo Orsi

Enrico Piazza

Davide Proserpio

Mirella Sala

Vanessa Scalfarotto

Sinistra e Ambiente

Alberto Angelo Colombo

Gianluigi Cambiaghi

Sophie Belloli

Karin Biavaschi

Cesare Borgonovo

Corrado Borgonovo

Anna Caioli

Babar Hoque Mohiuddin

Giovanni Magni

Emma Maria Adele Porro

Marzia Siviero

Gianluca Vona