La passionaria Rina Del Pero scende in campo per la sua Meda

Passionaria, vulcanica, con una grande amore per la sua Meda. Rina Del Pero, 70enne punta a governare Meda per i prossimi cinque anni come leader del Polo Civico per Meda, nato dalla unione delle due liste civiche cittadine Meda per Tutti e Lista Civica per Meda. Rina Del Pero è nata e cresciuta nel quartiere “Svizere“ nel 1951. E tutta la sua esistenza professionale politica e sociale si svolge nella sua città. Socia fondatrice della Pro Loco Promeda e del Circolo della memoria XX Settembre, accompagna da anni gli studenti brianzoli sul treno della memoria ai campi di concentramento.

Ecco la sua lista.

Polo Civico per Meda

Massimiliano Guidi

Emanuela Pandolfo

Edoardo Riboni

Lucia Tremolada

Luigi Villa

Patrizia Zecchin

Pietro Mariani

Roberta Meroni

Andrea Forlani

Mara Cassina

Fatima Chaouki

Carlo Marco Fusi

Stefania Miotto

Carlo Landolfi

Angela Vegro