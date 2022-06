Elezioni comunali a Meda, Luca Santambrogio ancora sindaco a Meda

Manca ancora l'ufficialità e lo scrutinio è alle battute finali ma Luca Santambrogio ha festeggiato il bis del mandato. Il sindaco uscente infatti si è ricandidato alle elezioni amministrative del 12 giugno e ha trionfato ai seggi, collezionando oltre il 65% dei voti (mancano ancora alcune sezioni da scrutinare e i dati sono provvisori). "Grazie Meda" ha dichiarato con un post pubblicato sui social nella serata di lunedì 13 giugno. I candidati in corsa per la fascia tricolore a Meda erano quattro: Luca Santambrogio, Marcello Proserpio, Rina Del Pero e Antonino Villante.

A Meda ha votato il 44,69% degli avnti diritto, dato inferiore rispetto alla precedente tornata elettorale che aveva fatto registrare una partecipazione pari al 53,41%.

I 4 candidati a Meda

A Meda dove attualmente è in carica il primo cittadino Luca Santambrogio sono quattro i candidati che si sono presentati alla città, sindaco uscente compreso. In lizza per la fascia tricolore c'è Santambrogio - per il secondo mandato - Marcello Proserpio, Antonino Villante e la passionaria Rina Del Pero.

Per il secondo mandato si è ripresentato Luca Santambrogio, sindaco uscente sostenuto dal centrodestra compatto: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Gli sfidanti sono tre: Marcello Proserpio candidato sindaco affiancato dalla lista civica Meda Aperta, Sinistra e Ambiente e Partito Democratico. La lista Polo civico per Meda Rina Del Pero, sindaca sostiene appunto la candidatura dell'unica donna in corsa per le amministrative in città. Antonino Villante invece è il candidato di ItalExit.