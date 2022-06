Monza al ballottaggio, Lamperti su Piffer: "Le scorciatoie portano a binari morti"

Poteva esserci Marco Lamperti ad affrontare Dario Allevi al ballottaggio al posto di Paolo Pilotto. Il 13 marzo però il centro sinistra ha votato per farsi rappresentare in queste elezioni come candidato sindaco da Pilotto. Lamperti era e rimane comunque un grande protagonista della politica monzese e tra i consiglieri è quello ad aver conquistato più preferenze. Battuto alle primarie per una manciata di voti dal Paolo Pilotto il giovane consigliere del Pd ha raccolto 560 preferenze È proprio lui, tramite un post sulla sua pagina Facebook, a commentare per primo la scelta di Paolo Piffer (Civicamente) di sostenere Dario Allevi.

"Io ho sempre preferito la coerenza con i propri valori rispetto alla certezza di una posizione per poterli mettere in atto, perché poi finisce che la scorciatoia si rivela un binario morto e, quando ti volti, il tuo seguito non c’è più, hai perso forza e sei finito ad avallare molto di ciò che prima si considerava sbagliato in parte o in toto.

La scelta però non la dovevo compiere io, anche se con Paolo Pilottp ho provato a spiegare quanto sopra durante gli incontri degli scorsi giorni.

Non è stato così. Ne prendiamo atto. Noi continuiamo, perché - a differenza di altri - crediamo che la Città abbia bisogno di un drastico cambiamento e Allevi rappresenta proprio l’opposto: una destra conservatrice e nostalgica, cialtrona e incapace, ben rappresentata dai suoi leader nazionali, Salvini e Meloni.

Noi continuiamo orgogliosi dei nostri valori e delle nostre idee.

Forza Paolo Pilotto!"

Una scelta, quella di Piffer e Civicamente, che sta facendo discutere in molti e da ore sui social i monzesi non si risparmiano commenti, per lo piu' di delusione. Piffer, per ora, fa spallucce e su Instagram, nelle storie mette un video con cui scherza: "Dopo aver comunicato la decisione dell'apparentamento con Allevi hanno ricominciato ad insultarmi! Meno male, ero preoccupato: erano almeno 2-3 giorni che nessuno lo faceva. buon lavoro!".