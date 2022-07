Monza ha la sua giunta: chi sono i nuovi assessori di Pilotto

Questa mattina il neo sindaco, Paolo Pilotto, ha ufficializzato le nomine della nuova giunta comunale. La presentazione ufficiale del team avverrà nel corso della seduta di insediamento del consiglio comunale, in programma sabato 16 luglio. “Come promesso ai cittadini, nei tempi previsti, si avviano le attività della Giunta Comunale. Una Giunta dove si incontrano preparazioni e competenze e diverse, età ed esperienze eterogenee. Una ricchezza che mettiamo a disposizione della città per sostenerne i suoi molteplici valori culturali, sociali, economici e sportivi”, ha spiegato il Sindaco Paolo Pilotto.

Le deleghe: Longoni vice sindaco

Le deleghe sono così distribuite: Egidio Longoni (vice sindaco) dirigente ANCI Lombardia, dal 2004 impegnato in ruoli amministrativi nel Comune di Monza, da sempre tifoso dell’AC Monza. Deleghe: Bilancio, Pnrr, Appalti, Patrimonio, Società Partecipate. Egidio Riva: docente di Sociologia e processi economici e del lavoro presso l’Università Bicocca, approfondisce i temi legati a salute, benessere e disuguaglianze sociali. Nato nel quartiere Cederna è papà di Irene e Roberto adora la montagna, il basket e la bicicletta. Deleghe: Welfare e Salute;

Le deleghe: Lamperti al territorio

Marco Lamperti: laureato in ingegneria ambientale e del territorio, consigliere comunale fin da giovanissimo è impegnato politicamente in città dal 2007. Deleghe: Governo del Territorio, Edilizia Privata, Lavori Pubblici. Andreina Fumagalli: docente presso il Liceo Porta di Monza, impegnata nel campo del Volontariato da oltre trenta anni e nella promozione dei diritti civili. Deleghe: Partecipazione, Politiche Abitative, Giovani, Pari Opportunità. Giada Turato: avvocato d’impresa esperta in public utilities, ha preso parte ai team di costruzione della “Diversity Inclusion” nell’azienda in cui ha lavorato. Ama gli animali, la pallavolo. E’ stata impegnata nel volontariato. Deleghe: Ambiente, Energia, Mobilità.

Le deleghe: Abbà al commercio

Carlo Abbà: ingegnere elettronico, manager nel settore dell’ICT, business angel di start up innovative. Ha contribuito ad avviare i primi interventi di posa di fibra ottica per le imprese e la cittadinanza. Appassionato motociclista. Deleghe: Lavoro, Commercio e Attività Produttive, Marketing territoriale, Transizione digitale. Viviana Guidetti: dirigente scolastico dell’Istituto Agrario L. Castiglioni di Limbiate. Ha lavorato in aziende multinazionali occupandosi di conservazione di beni culturali. Ama la musica classica e l’arte. Deleghe: Biblioteche, Sport e manutenzione impianti sportivi. Arianna Bettin: laureata in Filosofia e Relazioni Internazionali è dottoranda presso l’Università di Genova – Studi strategici e di sicurezza; portavoce della lista Lab Monza, ha praticato sport agonistico a livelli nazionali nell’ambito dell’atletica leggera. Deleghe: Parco, Villa Reale, Cultura, Università.

Le deleghe: il magistrato Moccia alla polizia locale

Ambrogio Moccia: monzese, magistrato di lungo corso, con grande sensibilità relativa ai temi dell’inclusione per i cittadini svantaggiati. Deleghe: Polizia Locale, Protezione Civile, Legalità, Sicurezza, Trasparenza, Antimafia. Il sindaco Pilotto manterrà le responsabilità relative a Segreteria Generale e Comunicazione e pro tempore anche alle Risorse Umane e all’Istruzione.