Paolo Piffer candidato sindaco di Civicamente a Monza: la lista con i nomi

Corsa a nove. Questo il numero dei candidati sindaco a Monza per le elezioni del prossimo 12 giugno. Dopo 5 anni di giunta di centrodestra guidata da Dario Allevi, i monzesi dovranno decidere se sfatare quella tradizione tutta monzese che ad oggi non ha mai visto un sindaco essere rieletto per il secondo mandato, oppure confermare la squadra del primo cittadino uscente.In lizza per la poltrona di primo cittadino: Dario Allevi (centrodestra), Paolo Pilotto (centrosinistra), Alberto Mariani (Grande Nord), Sandro Belli (Popolo della Famiglia), Carlo Chierico (lista Monza Unita), Daniela Brambilla (Italexit), Ambrogio Moccia (Movimento Moccia per Monza), Michele Anastasia (3V). E appunto Paolo Piffer (Civicamente Monza) che sabato 14 maggio ha presentato la sua squadra alla città.

“La lista dei 32 candidati consiglieri presenta un perfetto equilibrio di genere ed è composita a partire dal punto di vista anagrafico, oscillando tra i 20 anni del candidato più giovane agli 80 di quello più anziano, con un’età media di circa 41 anni” ha spiegato il candidato. Tra i candidati consiglieri c’è chi frequenta ancora l’università e chi è da poco andato in pensione. Presenti architetti, avvocati, esperte di comunicazione, imprenditori, commercianti, una pedagogista, una maestra di yoga, insegnanti, un assicuratore, un rapper che per mantenersi fa il magazziniere, un campione di handbike e un documentarista.

“Essere riuscito a creare una squadra così straordinaria mi sembra ancora un miracolo, tante sensibilità diverse e soprattutto molta competenza, perché è questo il vero problema della città ed è questo il nostro primo obiettivo: riportare la competenza in politica. Per troppi anni Monza è stata messa sotto scacco da quelli che alcuni chiamano “equilibri tra i partiti”, tradotto, ci siamo ritrovati in ruoli importanti persone poco capaci solo perché iscritti a qualche partito o perché “amici” di qualcuno. I cittadini che voteranno per Civicamente non avranno sorprese, per noi la meritocrazia è una cosa seria” ha concluso Piffer.

Di seguito la lista di Civicamente Monza con i nomi dei candidati.

Andryesh Davyd

Battaini Matteo

Bettinetti ANdrea

Bistoletti Gioia

Cafagna Federica

Cappato Massimo

Cazzaniga Giacomo

Cerullo Valentina

Colloridi Fiorenza

Compagnini Giuseppe

Crestani Cinzia

De Giglio Moreno

Di Grazia Daniele

Di Nardo Samuele

Falcone Carmen

Fantoni Giorgia

Fazio Riccardo

Ferretti Andrea

Fratta Federico

Gelosa Valeria

Gorzanelli Cristina

Leante Augusta

Liuzzi Giovanni

Manchisi Valentina

Motta Federica

Motta Riccardo

Musio Mariangela

Nichetti Massimo

Presicci Laura

Veraldi Alessandra

Verrini Gianfranco

Yebout Monique