Le prime parole di Piffer dopo la vittoria di Pilotto

A neanche un'ora dall'annuncio della vittoria della grande coalizione di centrosinistra (formata da Pd, Azione Calenda, Italia Viva, MonzAttiva, Possibile, Lab Monza, Psi, Europa Verde, e Movimento Moccia per Monza) Paolo Piffer è intervenuto con un comunicato stampa e con un post sui social. "I monzesi hanno scelto, scelta che rispettiamo - ha scritto il candidato di Civicamente, che dopo il 12 giugno aveva scelto di unirsi alla coalizione di centro destra che sosteneva il sindaco Dario Allevi -. Rimaniamo profondamente convinti di aver fatto la scelta più giusta. Auguriamo al nuovo sindaco Paolo Pilotto un buon lavoro. In consiglio comunale, sui banchi della minoranza, daremo sempre il massimo".

L'appoggio ad Allevi

Lo scorso 18 giugno Paolo Piffer - a capo della lista Civicamente che al primo turno aveva raccolto quasi il 6% dei voti - aveva annunciato che per il ballottaggio avrebbe appoggiato il sindaco uscente Dario Allevi e la sua coaliazione formata da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Noi con Dario Allevi. Piffer dopo il primo turno aveva incontrato sia Pilotto sia Allevi. Ma solo con il sindaco uscente aveva trovato una sorta di "compatibilità" - pur con le differenze di visione su molte tematiche - e da qui la scelta di scendere in campo insieme al centrodestra.

Le motivazioni della scelta

"Durante l’incontro con Allevi abbiamo percepito il sincero desiderio di volersi confrontare con noi e di voler lavorare insieme, accogliendo molte delle proposte del nostro programma elettorale. È stato un colloquio franco, diretto e costruttivo - aveva spiegato durante la conferenza stampa -. Vogliamo essere chiari: Civicamente non ha alcuna intenzione di snaturare la sua identità e ha intenzione di continuare a portare avanti, in piena libertà, le sue battaglie. A tale riguardo abbiamo anche chiarito che i consiglieri comunali di Civicamente, che in caso di vittoria del sindaco Allevi diventerebbero due, saranno sempre liberi di dimostrare la loro contrarietà agli oggetti portati in aula. Per anni ci siamo sentiti dire “Facile criticare quando si è all’opposizione”, bene, questa volta siamo pronti a dimostrare alla città intera le nostre capacità".

Le critiche

Una scelta che aveva scatenato forti polemiche, e anche numerosi insulti, al fondatote di Civicamente. Tante le critiche, anche con toni molto pesanti, che negli ultimi giorni si sono susseguite sui social, etichettando il fondatore di Civicamente come una sorta di "traditore" della lista e degli ideali di una parte del suo elettorato molto più vicina su molte tematiche alla grande coalizione di centro sinistra del sindaco Paolo Pilotto. Ieri il verdetto: i monzesi hanno scelto il loro nuovo primo cittadino e Paolo Piffer tornerà tra i banchi dell'opposizione.