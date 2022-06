Paolo Pilotto è il nuovo sindaco di Monza e dopo cinque anni di amministrazione di centrodestra la città torna al centrosinistra. Almeno questo l'orizzonte che si profila dai dati ufficiosi che stanno arrivando dai seggi e dal municipio che vedono il candidato del centrosinistra in testa. Nonostante il vantaggio registrato al primo turno dall'avversario Dario Allevi, Pilotto dopo un testa a testa è riuscito a ribaltare la partita politica al ballottaggio. 61 anni, sposato e con due figli, insegnante e vicepreside del Liceo Zucchi di Monza. Il candidato del centrosinistra ha vinto al ballottaggio contro il sindaco uscente e candidato del centrodestra Dario Allevi che al primo turno aveva ottenuto il 47,12% (20.891 voti) mentre il nuovo primo cittadino si era fermato al 40,08% (17.767 voti).

Una vittoria che ha definito "di tutta la coalizione" e non a sorpesa. "Abbiamo fatto 130 giorni di campagna elettorale costrunedola sulle idee, sull'incontro e permettetemi anche di dire sul sorriso e sul dialogo e ci siamo resi conto giorno dopo giorno, centimetro dopo centimetro, che questo nuovo modo di comunicare funzionava e che i cittadini sis entivano rassicurati e che cercavano il dialogo". In questi 15 giogni abbiamo continuato a parlare con le persone come abbiamo fatto in questi 130 giorni, abbiamo dialogato, ci siamo incontrati e commossi rispetto ai bisogni delle persone". E ancora "Non sto parlando di me ma di una coalizione che ha messo in campo 250 persone, che ha costruito insieme un manifesto, le primarie, il programma, la campagna elettorale e oggi è qua dire probabilmente qualcosa di questo messaggio è passato e qualcosa di quello cha abbiamo detto ai cittadini è interessato".

Chi è Paolo Pilotto

Paolo Pilotto è il candidato del centro sinistra che ha vinto le primarie superando il giovane e favoritissimo Marco Lamperti. La sua è una grande coalizione dove sono riunite le diverse anime della sinistra. Pilotto si è distinto per una campagna elettorale pacata e disponibile all'ascolto con la partecipazione ad eventi "termometro" della sensibilità del centro sinistra come la cerimonia per la fine del Ramadan con l'incontro con la comunità islamica di Monza, e al Brianza Pride per il riconoscimento dei diritti della comunità Lgbt. Nel suo programma attenzione alle periferie e ai bisogni del territorio, un'idea di sicurezza totalmente diversa da quella del centro destra con progetti di prevenzione nelle scuole e nelle società sportive. E poi il tema delicatissimo dell'edilizia con il progetto di una Monza sempre più green con pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici, e e la riforestazione della città a partire dalle aree dismesse.

Tra le priorità inserite nel programma elettorale l'addio al sacco rosso da 70 litri, la revisione dell’appalto dei rifiuti. E ancora incentivare il ruolo di polizia locale, protezione civile e guardie ecologiche al servizio del cittadino. Sostenere l’organizzazione del corpo di polizia locale e dei suoi reparti per rafforzare il presidio nei quartieri. Introdurre apparati tecnologici di ultima generazione e attivare un sistema integrato per garantire controlli e immediati interventi sul territorio. Promuovere la vivacità dei quartieri, la cultura e lo sport, le reti di vicinato, i progetti di presidio e i servizi per aumentare la sicurezza nei quartieri, nel centro storico e nel parco. Proteggere e favorire le attività del commercio, dell’artigianato, delle piccole e medie imprese.

E ancora realizzare un nuovo piano di rigenerazione urbana, variante del PGT, verso la transizione ecologica e il consumo di suolo negativo. Più attenzione ambientale e più attenzione all’efficienza energetica. Recuperare le aree pubbliche dismesse (ex-Macello, ex-Fossati/Lamperti, ex-TPM…) con progetti di servizi pubblici cittadini e di quartiere e con l’inserimento di nuovi parchi urbani e corridoi verdi.

Quante persone hanno votato a Monza

A Monza domenica 26 giugno per il ballottaggio ha votato il 36,82% degli aventi diritto. Questa la rilevazione definitiva delle 23, dopo la chiusura dei seggi e i conteggi sugli elettori che si sono presentati alle urne. Il dato è in calo rispetto all'affluenza registrata durante la prima tornata elettorale quando a votare si era presentato il 46,56% dei monzesi. Nel capoluogo brianzolo per le elezioni amministrative del 12 giugno si erano presentati alle urne per scegliere il nuovo sindaco 45.902 elettori, meno della metà degli aventi diritto. Il dato relativo alla percentuale è più basso rispetto a quello di cinque anni fa quando per eleggere il nuovo sindaco aveva votato il 51,88% dei cittadini. Il dato del ballottaggio è ancora più basso.

Per le elezioni amministrative a Monza i cittadini aventi diritto al voto risultano 98.073: 46.920 maschi e femmine 51.153 (il dato comprende anche gli elettori iscritti all'AIRE, le liste aggiunte Comunitari e della Provincia di Bolzano).

Tutti i sindaci di Monza negli ultimi 100 anni

Nel 1922 è stato sindaco l’avvvocato Giacomo Gianoglio durato meno di un anno, poi il commissario Oreste Scascheroni (1922-1923), l’avvocato Mascheroni (1923-1923) subito commissariato fino al 1926, poi Cesare Vigoni eletto sindaco nel 1926 e rimasto in carica come podestà fino al 1932; per 11 anni è poi rimasto in carica il podestà l’avvocato Ulisse Cattaneo, nel 1943-44 ha governato il podestà l’ingegner Giulio Carera e nel 1944-45 Angelantonio Bianchi. Con la fine del conflitto il ritorno alla vecchia figura del sindaco: Enrico Farè (1945), Giuseppe Citterio (1945-1946), Leo Sorteni (1946-1951), Carlo Zucca (1951-1956), Alfredo Casiraghi (1956-1960), Carlo Caimi (1960), Giovanni Centemero (1960-1965), Giacomo Nava (1965-1970), Luigi Pavia (1970-1971).

Fino ad arrivare ai sindaci degli ultimi cinquant’anni i cui nomi sono noti anche ai più giovani: il professor Pier Franco Bertazzini (1971-1975), il dottor Dario Chiarino (1975-1978), il ragioniere Luigi Fumagalli (1978), il dottor Alfio Licandro (1978-1979), l’avvocato Emanuele Cirillo (1979-1983), l’architetto Elio Malvezzi (1983-1985), Rosella Panzeri unica donna ad aver ricoperto l’incarico di sindaco (1986-1991), dottor Mario Gatti (1991-1992), poi il Bruno Ferrante (1992-1993), Aldo Moltifiori (1993-1995), il professor Mario Marcante (1995), il dottor Marco Mariani (1995-1997), Roberto Colombo (1997-2002) che ha traghettato la città nel nuovo Millennio, l'architetto Michele Faglia (2002-2007), di nuovo dottor Marco Mariani (2007-2012), Roberto Scanagatti (2012-2017) e Dario Allevi (2017-2002). Il nuovo nome scritto nella storia della città ora è quello di Paolo Pilotto.