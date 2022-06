"Ecco come con il Monza in serie A e il 'nuovo' stadio possono far rinascere le periferie"

"Con la ristrutturazione dell'U-Power Stadium il comune non si presenti con il cappello in mano ad accettare le briciole per lo stadio rinnovato, ma faccia in modo che sia l'occasione affinché tutta la città ne tragga benefici". A parlare è Giorgio Castoldi, candidato nella lista Pilotto Sindaco MonzAttiva e solidale (anche attivista social). Qualche settimana fa Castoldi aveva annunciato che, se il Monza fosse arrivato in serie A, ci sarebbe stato un problema di riorganizzazione della viabilità tra le zone Cantalupo, Cederna, Sant'Albino e Libertà. Adesso, oltre a ribadire l'urgenza di una seria e rapida organizzazione della viabilità in vista dell'avvio del campionato tra appena 2 mesi (il calcio d'inizio il 14 agosto), ricorda che la promozione deve essere un'occasione per rilanciare le periferie.

"Monetizzare stadio e parcheggio"

"Le questioni U-Power Stadium e il Monza in Serie A non sono facilmente risolvibili, come ha dichiarato nei giorni scorsi l'assessore allo Sport Andrea Arbizzoni, con il fatto che il comune di Monza è pronto a dare le autorizzazioni - prosegue -. Dato l’interesse della società di investire 165milioni di euro in più anni, partendo dalla riapertura di 6mila posti fino ad arrivare ad avere uno stadio di circa 25mila posti, quanto lo Stadio Gewiss, ritengo che sia percorribile la possibilità di concedere il terreno dello stadio e i parcheggi a titolo di diritto di superficie, il cosiddetto stadio di proprietà, almeno per la durata rimanente della concessione ad un prezzo molto più vantaggioso per le casse del comune e del settore sport, che potrebbe aggirarsi anche per qualche milione di euro. Per esempio a Torino lo stadio Delle Alpi è stato ceduto per 25milioni di euro. I fondi il comune li potrebbe utilizzare per mirgliorare le strutture sportive esistenti, o in servizi per quei quartieri che subiscono i disagi provocati dalla presenza dello stadio".

Verde, negozi e controlli

Così che per Castoldi l'U-Power Stadium diventa un'occasione per rilanciare, in primis, Cederna e Cantalupo. "I ragazzi possono finalmente avere spazi dove incontrarsi. E se si tolgono i giovani dalla strada, utilizzando i grandi spazi aperti attigui allo stadio per promuovere iniziative in collaborazione con le associazioni sportive e di volontariato del territorio, si riesce anche a prevenire problemi sociali che in tutte le grandi città ormai sono diventati una piaga. Inoltre la sera verrebbe ridotto o limitata l’attività di prostituzione nei pressi dello stadio, in quanto l’area sarebbe controllata". Così che il parcheggio dello stadio cambia faccia. "I parcheggi potrebbero essere integrati con altri interrati (per non invadere gli spazi dei residenti) e sopra e nelle aree limitrofe realizzare un grande giardino nel cuore del quartiere e campi di calcio e basket accessibili a tutti. Creare un’unica grande area di divertimento con l’Arena del VeroVolley, e magari collegarsi con i due grandi ipermercati ed aprire un grande spazio polifunzionale all’aperto e centro commerciale quasi naturale. Con giochi per i bambini, panchine, aree dedicate ai cani, percorsi della salute. Il tutto, naturalmente necessita della manutenzione e della sorveglianza costante dei soggetti coinvolti che, regalerebbe in questo modo un angolo di aggregazione e di natura a un quartiere molto popoloso ma che spesso lamenta la scarsità di luoghi di socializzazione. Potrebbe diventare il nostro Allianz Stadium senza ulteriore nuovo cemento se non quello dello stadio, ma con una svolta green come avviene per gli stadi più moderni come quello dell’Espanyol di Barcellona".

Allo stadio senza auto

Il vero problema sarà la gestione della viabilità durante le partite con il rischio, già vissuto, dei residenti barricati in casa. "I residenti dovranno poter circolare liberamente - prosegue - saranno i tifosi a spostarsi con navette e potenziamento dei trasporti pubblici durante gli incontri di calcio il tutto a carico dell’organizzatore, bikesharing, biciclette, etc., sperando soprattutto nella costruzione a breve della stazione di Monza Est e nell’utilizzo del biglietto unico per chi proviene da fuori città. Inoltre sarà indispensabile la collaborazione con i comuni limitrofi in quanto i problemi che vivono i residenti dei quartieri Cederna, Sant’Albino, Cantalupo e Libertà saranno anche di chi vive a Villasanta, Brugherio, Agrate e Concorezzo. Lasciare libertà di movimento ai residenti e ai tanti tifosi a piedi, porterebbe a dei vantaggi che potrebbero avere ricadute positive sull’economia locale, soprattutto per piccole attività della distribuzione e ristorazione. Inoltre, l’inquinamento non aumenterebbe in caso di molti veicoli lungo le disastrate strade cittadine".

Monza meta turistica

"Se le tifoserie fossero di ogni forma di famiglia (dalle famiglie numerose, a genitori single, famiglie lgbt etc), e persone veramente amanti del calcio, le partite di Calcio del Monza, potrebbero essere una vera opportunità anche per il turismo e le attività del settore - prosegue Castoldi -. Sarebbe bellissimo poter vedere i campioni delle squadre avversarie passeggiare alla sera prima della partita per le strade di Monza, attualmente abbandonata all’incuria dei rifiuti come accade costantemente dal primo marzo, e all’insicurezza percepita dai cittadini senza distinzione di centro o periferie dove oggi, per esempio, proprio a Cederna abbiamo una scuola dell'infanzia con problemi di infiltrazioni e una ex sede degli arbitri ridotta a discarica. Far alloggiare un domani CR7, Mbappé, Lewandosky nei nostri alberghi, sarebbe un’attività di promozione, anche se manca tutto ciò che ad oggi avrebbe bisogno la nostra città rispetto alle altre realtà internazionali, ovvero adeguata promozione del territorio, eventi non solo di alta cultura ma anche di intrattenimento, la Villa Reale che sia attrattiva e non gestita per creare eventi esclusivamente ad hoc o per accontentare i cittadini".