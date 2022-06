Elezioni comunali a Meda, urne chiuse: l'attesa dei risultati

A Meda si sono tenute le elezioni amministrative per scegliere il nuovo sindaco al termine del mandato del primo cittadino Luca Santambrogio che si è ripresentato. I candidati in corsa per la fascia tricolore a Meda erano quattro: Luca Santambrogio, Marcello Proserpio, Rina Del Pero e Antonino Villante.

Alle 23 di domenica 12 giugno si sono chiusi i seggi e sono iniziate le operazioni di scrutinio per il referendum sulla Giustizia. Lo spoglio delle schede relative alle elezioni amministrative invece prenderà il via lunedì 13 giugno alle 14. E al termine delle operazioni di scrutinio si saprà se i cittadini a Meda hanno eletto il nuovo sindaco al primo turno o se si tornerà a votare domenica 26 giugno, per il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qui, non appena disponibili, verranno pubblicati i risultati delle elezioni.

I 4 candidati a Meda

A Meda dove attualmente è in carica il primo cittadino Luca Santambrogio sono quattro i candidati che si sono presentati alla città, sindaco uscente compreso. In lizza per la fascia tricolore c'è Santambrogio - per il secondo mandato - Marcello Proserpio, Antonino Villante e la passionaria Rina Del Pero.

Per il secondo mandato si è ripresentato Luca Santambrogio, sindaco uscente sostenuto dal centrodestra compatto: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Gli sfidanti sono tre: Marcello Proserpio candidato sindaco affiancato dalla lista civica Meda Aperta, Sinistra e Ambiente e Partito Democratico. La lista Polo civico per Meda Rina Del Pero, sindaca sostiene appunto la candidatura dell'unica donna in corsa per le amministrative in città. Antonino Villante invece è il candidato di ItalExit.