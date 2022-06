Elezioni comunali a Monza, urne chiuse: l'attesa dei risultati

Il sindaco uscente Dario Allevi ha tentato l'impresa mai riuscita a nessuno dei suoi predecessori - il bis del mandato - e insieme a lui in corsa per chiedere ai cittadini la fiducia per i prossimi cinque anni per amministrare Monza c'erano altri otto candidati. Alle 23 di domenica 12 giugno si sono chiusi anche a Monza i seggi e sono iniziate le operazioni di scrutinio per il referendum sulla Giustizia. Lo spoglio delle schede relative alle elezioni amministrative invece prenderà il via lunedì 13 giugno alle 14 e MonzaToday lo seguirà in diretta. E al termine delle operazioni di scrutinio si saprà se la città di Monza ha eletto il nuovo sindaco al primo turno o se i cittadini torneranno a votare domenica 26 giugno, per il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qui, non appena disponibili, verranno pubblicati i risultati delle elezioni.

I nove candidati

In nove ad aspirare alla poltrona di primo cittadino di Monza.

Ecco di seguito tutti i candidati sindaci per lo scranno di primo cittadino della terza città della Lombardia: il sindaco uscente Dario Allevi con la coalizione di centro destra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con Dario Allevi) tenta così di sfatare la "maledizione" monzese che ad oggi non hai visto un candidato bissare la rielezione, Paolo Pilotto una lunga carriera in consiglio comunale e provinciale e che è sostenuto da un'ampia coalizione di centro sinistra (Pd, Azione Calenda, Italia Viva, MonzAttiva, Possibile, Lab Monza, Psi, Europa Verde), Paolo Piffer (Civicamente) lunga esperienza in consiglio comunale nei banchi dell'opposizione, Alberto Mariani (Grande Nord) che dopo trent'anni di militanza nel Carroccio con il quale era entrato in consiglio comunale nel 2018 ha cambiato bandiera, Sandro Belli (Lista civica MonzaReale che riunisce Popolo della Famiglia e Ancora), Carlo Chierico (Lista civica Monza Unita); Daniela Brambilla (Italexit); Ambrogio Moccia (Movimento Moccia per Monza) con una parentesi politica in consiglio comunale una ventina di anni fa, e Michele Anastasia (3V).

