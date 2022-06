Folla in piazza a Monza per Matteo Salvini

Matteo Salvini giovedì pomeriggio era a Monza, in piazza Roma, per sostenere la candidatura di Dario Allevi, sindaco uscente e candidato di centrodestra per le prossime elezioni di domenica 12 giugno.

Insieme al leader del Carroccio anche il senatore brianzolo della Lega Massimiliano Romeo e altri amministratori locali tra cui consiglieri regionali e il segretario lombardo Fabrizio Cecchetti. Salvini si è presentato ai monzesi con la sciarpa biancorossa al collo, celebrando così la promozione del Monza in serie A, conquistando il pubblico. In tanti si sono radunati nella piazza sotto l'Arengario per ascoltare il comizio.

Tra i temi affrontati anche il "caro benzina": "E' assolutamente fondamentale rinnovare per tutta l'estate lo sconto benzina altrimenti arriva a tre euro al litro" ha detto Salvini, parlando alla piazza monzese. "Dal covid la città, soprattutto grazie ai suoi cittadini si è rialzata con coraggio più forte di prima e quindi dico grazie ai monzesi e ai brianzoli che hanno dato un esempio di come si reagisce a un disastro" ha aggiunto Salvini che ha parlato anche di "pace fiscale", tornando sul tema della richiesta della rottamazione delle cartelle di Equitalia per 16 milioni di italiani e affrontando la questione relativa alle pensioni.

Salvini ha parlato di Monza come di una città "fiore all'occhiello delle buone amministrazioni di centrodestra", auspicando per Dario Allevi una vittoria al primo turno.