La lista che vuole portare a Monza la scuola con il metodo Montessori

Cinque punti programmatici e cinque impegni. Con al centro l'attenzione alla scuola e soprattutto al futuro delle nuove generazioni. Questo, in sintesi, il programma di Possibile, uno dei partiti della grande coalizione di centro sinistra che appoggerà il candidato sindaco Paolo Pilotto.

"Abbiamo un programma elastico che ruota attorno ad alcuni temi a noi molto cari - spiega Oscar Innaurato, capolista di Possibile -. All'interno della nostra lista ci sono tanti insegnanti. Professionisti che negli ultimi due anni hanno patito parecchio a causa del covid. Persone che hanno a cuore il futuro dei giovani, dei loro studenti che sono sempre meno attratti dalla città di Teodolinda. Così che, conseguito il diploma, abbandonano la città".

La scuola è uno dei temi cardine del programma di Possibile. Non solo il grande sogno di portare in città i modelli educativi Montessori e Scuola Senza Zaini, ma anche riqualificazione degli edifici scolastici; sedi adeguate per le scuole Bellani, Citterio, Porta, Nanni Valentini; sostegno alle realtà che già si occupano di tutela dei minori e di contrasto alla dispersione scolastica. educatori di strada. E ancora attivazione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza. Più asili nido comunali e scuole dell’infanzia. Strettamente legato all'istruzione anche il tema della cultura che deve essere accessibile a tutti, attraversare e coinvolge i quartieri, con mostre, cinema ed eventi diffusi.

Gli altri punti chiave del programma di Possibile sono: stop al consumo del suolo (con la cancellazione della Variante al Pgt), l'avvio di un piano per la transizione energetica, la lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni (con la diminuzione dell'Irpef per i redditi più bassi e sostegno alla comunità Lgbt); la promozione della salute con presidi sanitari, nuove strutture sportive e riqualificazione di quella già esistenti.





Ecco la lista di tutti i candidati:

Innaurato Oscar Alfonso

Badalucco Giuseppe detto Massimo

Andreotti Chiara

Monteri Franco

Silva Mendes Sonia Cristina

Fumagalli Pietro

Piazza Margherita

Traina Vincenzo

Chiesa Elisa

Grimaldi Vincenzo detto Friz

Pieraccini Paola

Ghezzi Piermarco detto Marco

Milone Sara

Sana Carlo

Polimeni Manuela

Siani Fulvio

Iannì Anna Rita

Castronuovo Eugenio

Mariani Cristina

Dal Porto Augusto

Colombo Daniela

Castronuovo Antonio

Siringo Lucia detta Lucy

Signorile Pier Patrick