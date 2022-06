Il mistero nel seggio monzese alla chiusura delle elezioni

Seggi infiammati a Monza. Dopo le incomprensioni nella mattinata di domenica 12 giugno al seggio della scuola Dante tra i rappresentanti di lista con l'arrivo della forze dell'ordine, ancora polemiche ieri sera, a seggi chiusi.

Alla scuola don Milani sarebbe accaduto un fatto molto grave. A ricostruirlo e a denunciarlo anche sulle pagine social Paolo Piffer, candidato sindaco per Civicamente. "Alle 23 prima della sigillatura delle urne, la fiduciaria del comune ha deciso, senza consultare i presidenti di seggio, di allontanare in modo coatto con il supporto delle forze dell’ordine tutti i rappresentanti di lista presenti. Quando dopo circa 25 minuti è stato permesso loro di rientrare a scuola, le urne erano già state sigillate - denuncia Piffer -. La nostra rappresentante di lista Monique Yebout ha subito fatto mettere a verbale da ogni presidente di seggio che le è stato impedito di partecipare a tutte le operazioni elettorali, come era nel suo diritto".

Immediatamente informato del fatto Piffer si è recato al seggio. "Ho condiviso la mia preoccupazione per l’accaduto con l’ispettore di polizia che ha preso i miei dati e raccolto le mie dichiarazioni - conclude -. Cosa è successo in quei 25 minuti? Ci sono gli estremi per annullare tutti i voti di quei seggi? Vedremo. Andiamo fino in fondo, la democrazia è una cosa seria".

Intanto tra poche ore, alle 14, inizierà lo spoglio delle schede per sapere se, fin da questa sera, Monza avrà un nuovo sindaco, oppure i monzesi dovranno recarsi nuovamente alle urne il 26 giugno per il ballottaggio.