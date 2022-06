I sindaci di Monza negli ultimi cento anni

Alla vigilia delle elezioni comunali del prossimo 12 giugno facciamo un passo indietro nel tempo per scoprire chi ha governato Monza negli ultimi cento anni. Un secolo di storia non certo semplice per la città di Teodolinda e per chi era stato scelto dai monzesi per guidarla: l’uscita dalla Prima Guerra Mondiale, il Ventennio sotto il fascimo, la Seconda Guerra Mondiale, la ripresa, il boom economico, l’ondata migratoria che ha portato tanti giovani meridionali a lasciare la loro casa per trovare un futuro migliore in Brianza fino ai giorni nostri con l’emergenza sanitaria. Curiosando sul sito del comune di Monza si trova l’elenco di chi, in questi cento anni di storia della città, ha preceduto il sindaco uscente Dario Allevi che tenta il primato di essere il primo sindaco nella storia di Monza ad essere riconfermato al secondo mandato. Ad oggi i monzesi non hanno mai confermato la fiducia allo stesso candidato per due tornate consecutive.

Fascimo, guerra e rinascita

Nel 1922 è stato sindaco l’avvvocato Giacomo Gianoglio durato meno di un anno, poi il commissario Oreste Scascheroni (1922-1923), l’avvocato Mascheroni (1923-1923) subito commissariato fino al 1926, poi Cesare Vigoni eletto sindaco nel 1926 e rimasto in carica come podestà fino al 1932; per 11 anni è poi rimasto in carica il podestà l’avvocato Ulisse Cattaneo, nel 1943-44 ha governato il podestà l’ingegner Giulio Carera e nel 1944-45 Angelantonio Bianchi. Con la fine del conflitto il ritorno alla vecchia figura del sindaco: Enrico Farè (1945), Giuseppe Citterio (1945-1946), Leo Sorteni (1946-1951), Carlo Zucca (1951-1956), Alfredo Casiraghi (1956-1960), Carlo Caimi (1960), Giovanni Centemero (1960-1965), Giacomo Nava (1965-1970), Luigi Pavia (1970-1971).

Gli ultimi 50 anni

Fino ad arrivare ai sindaci degli ultimi cinquant’anni i cui nomi sono noti anche ai più giovani: il professor Pier Franco Bertazzini (1971-1975), il dottor Dario Chiarino (1975-1978), il ragioniere Luigi Fumagalli (1978), il dottor Alfio Licandro (1978-1979), l’avvocato Emanuele Cirillo (1979-1983), l’architetto Elio Malvezzi (1983-1985), Rosella Panzeri unica donna ad aver ricoperto l’incarico di sindaco (1986-1991), dottor Mario Gatti (1991-1992), poi il Bruno Ferrante (1992-1993), Aldo Moltifiori (1993-1995), il professor Mario Marcante (1995), il dottor Marco Mariani (1995-1997), Roberto Colombo (1997-2002) che ha traghettato la città nel nuovo Millennio, l'architetto Michele Faglia (2002-2007), di nuovo dottor Marco Mariani (2007-2012), Roberto Scanagatti (2012-2017) e Dario Allevi (2017-2002).

I nove candidati

In nove ad aspirare alla poltrona di primo cittadino di Monza. I monzesi il 12 giugno dovranno scegliere se proseguire con la fiducia a Dario Allevi, una lunga carriera politica che lo ha visto ricoprire anche il ruolo di presidente della provincia di Monza e Brianza, oppure cambiare.

Ecco di seguito tutti i candidati sindaci per lo scranno di primo cittadino della terza città della Lombardia: il sindaco uscente Dario Allevi con la coalizione di centro destra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con Dario Allevi) tenta così di sfatare la "maledizione" monzese che ad oggi non hai visto un candidato bissare la rielezione, Paolo Pilotto una lunga carriera in consiglio comunale e provinciale e che è sostenuto da un'ampia coalizione di centro sinistra (Pd, Azione Calenda, Italia Viva, MonzAttiva, Possibile, Lab Monza, Psi, Europa Verde), Paolo Piffer (Civicamente) lunga esperienza in consiglio comunale nei banchi dell'opposizione, Alberto Mariani (Grande Nord) che dopo trent'anni di militanza nel Carroccio con il quale era entrato in consiglio comunale nel 2018 ha cambiato bandiera, Sandro Belli (Lista civica MonzaReale che riunisce Popolo della Famiglia e Ancora), Carlo Chierico (Lista civica Monza Unita); Daniela Brambilla (Italexit); Ambrogio Moccia (Movimento Moccia per Monza) con una parentesi politica in consiglio comunale una ventina di anni fa, e Michele Anastasia (3V).