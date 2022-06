Elezioni comunali a Sulbiate: candidati e liste

Sfida a due per il comune di Sulbiate. Saranno Davide Brambilla e Carla Della Torre che si affidano per conquistare la guida del comune per i prossimi cinque anni. Lontani dalle logiche di partito i due candidati sono sostenuti da due liste civiche che sostengono i candidati sindaco si chiamano Più Sulbiate per Davide Brambilla e Per Sulbiate che invece appoggia il sindaco uscente Carla Della Torre.

Di seguito le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale. Si vota domenica 12 giugno.

Per Sulbate

Candidato sindaco: Carla Della Torre

Matteo Dosso

Valery Angela Bertolini

Chiara Fasolato

Vincenzo Alberto Sivverini

Erica Crespi

Pasquale Soldani

Miriam Cavenago

Guglielmo Stucchi

Matteo Leoni

Gianluigi Cassago

Claudio Stucchi

Più Sulbiate

Candidato sindaco: Davide Brambilla

Federica Baraggia

Raffaella Bestetti

Roberto Colnaghi

Cristian Crespi

Manuela Macenni

Daniela Mattavelli

Kevin Parma

Noemi Ponzoni

Clara Ravanelli

Federico Stucchi

Mirko Vincenti