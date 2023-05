Ballottaggio a Nova Milanese, si torna a votare per scegliere il sindaco

A Nova Milanese si torna a votare. Domenica 28 e lunedì 29 maggio i cittadini sceglieranno il nuovo sindaco al ballottaggio. La sfida sarà tra i due candidati che nella prima tornata elettorale del 13 e 14 maggio hanno ottenuto il maggior numero di voti: si tratta del sindaco uscente Fabrizio Pagani e della candidata del centrodestra Elena Maggi. Per una manciata di voti infatti l'ex sindaco non ha conquistato la rielezione. Pagani ha ottenuto il 49,39% dei voti mentre la candidata di centrodestra il 41,97%. Andrea Romano invece, il terzo candidato in corsa per la poltrona di primo cittadino, si è fermato all'8,64%.

A Nova Milanese l'affluenza alle urne era stata pari al 49,73%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale (52,91%).

Gli orari

Per il turno di ballottaggio si vota domenica 28 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 29 maggio dalle ore 7 alle ore 15. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di scrutinio per conoscere il nome del nuovo sindaco. Possono votare tutti gli iscritti alle liste elettorali del comune di Nova Milanese che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 14 maggio. Per esprimere il proprio voto è necessario il documento di riconoscimento e la tessera elettorale, su cui è indicato l'indirizzo e il numero del proprio seggio.

I candidati

Fabrizio Pagani, sindaco uscente, corre per la riconferma per il secondo mandato. Il primo cittadino si è presentato con la lista civica Vivere Nova ed è appoggiato da Pd, Nova Oggi e Domani e Cuore a Sinistra per Nova. Una coalizione di centrosinistra che punta al rinnovo della carica.

Per il centrodestra corre Elena Maggi appoggiata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Una coalizione compatta per provare a vincere in uno dei comuni considerati roccofarte brianzola del centrosinistra.