Elezioni comunali a Brugherio, Roberto Assi è il nuovo sindaco

Roberto Assi è il nuovo sindaco di Brugherio. Dopo la chiusura dei seggi, alle 15 di lunedì 15 maggio, sono iniziate le operazioni di scrutinio e i dati - non ancora validatin dalla prefettura in maniera definitiva - hanno da subito mostrato il vantaggio del candidato di centrodestra Roberto Assi.

Nel comune di Brugherio, che conta quasi 35mila abitanti, erano 4 i candidati allo scranno di primo cittadino e 158 i candidati per un posto in consiglio comunale. Roberto Assi sostenuto dalla lista Bpe Benzi per Roberto Assi, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia è il nuovo sindaco della città.

In corsa c'erano anche Giovanna Borsotti per il centrosinistra, sostenuta dalla lista Brugherio Civica Giovanna Borsotti Sindaco; per la sinistra Olga Sudano che si presenta per l'Unione Popolare; e infine per il centrosinistra corre anche Damiano Chirico appoggiato da un'ampia alleanza formata da Pd, Alleanza Progressista e dalla lista civica Damiano Chirico Sindaco Brugherio è Tua.

Il primo a intervenire pubblicamente è stato l'ex sindaco Marco Troiano. "Come vi avevo anticipato, i dati sul sito del Comune arrivano sempre con più ritardo rispetto a quello che scrivono i giornali. La ragione è semplice: dobbiamo attendere che arrivino in Comune i rappresentanti dei diversi seggi e che ci sia il primo controllo dei dati, che poi vengono inseriti nel portale e sono resi visibili. Quindi per i risultati ufficiali serve sempre più tempo, ma ovviamente nel frattempo ho già avuto modo di incontrare Roberto Assi nel mio ufficio e fargli i complimenti e gli auguri di buon lavoro" ha scritto, annunciando un primo, simbolico, passaggio di consegna.

A Brugherio l'affluenza è stata pari al 53,86%. Domenica alle 23 aveva votato il 41,41% degli aventi diritto, con una affluenza in calo rispetto alla precedente tornata elettorale.

Qui appena disponibili saranno pubblicati i risultati e le percentuali corrette.

Chi è Roberto Assi

Il consigliere comunale di minoranza Roberto Assi appoggiato da una coalizione di centrodestra formata da Bpe Benzi Assi, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Classe 1985, milanese di nascita ma da sempre residente a Brugherio, da anni tra i banchi del consiglio comunale, nel 2009 ha fondato insieme a Mariele Benzi il movimento politico Brugherio Popolare Europea.