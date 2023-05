Elezioni comunali a Carate Brianza, è iniziato lo spoglio: i risultati

Elezioni comunali: anche a Carate Brianza alle 15 di lunedì 15 maggio hanno chiuso i seggi elettorali. Al termine delle operazioni di voto è iniziato lo spoglio delle schede. I cittadini hanno votato per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale.

A Carate Brianza l'affluenza alle urne è stata pari al 54,37%. Domenica, alle 23, aveva votato il 43,40% degli aventi diritto, con una affluenza in calo rispetto alla precedente tornata elettorale. La corsa per la poltrona di primo cittadino a Carate è stata una sfida a due: in corsa l'ex sindaco, Luca Veggian (centrodestra) e lo sfidante di centrosinistra, Fabio Casiraghi.

Qui, appena disponibili, verranno pubblicati i risultati con il nome del nuovo sindaco. Di seguito intanto i profili dei due candidati in corsa.

Luca Veggian

Luca Veggian, 39 anni, tenta il bis. Il primo cittadino sarà sostenuto da una coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, la lista civica Siamo Carate Veggian Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega e lista civica Luca Veggian Sindaco.

Fabio Casiraghi

Fabio Casiraghi, 41 anni, si presenta invece sostenuto da una coalizione di centrosinistra. A sostenere il nome del candidato sindaco saranno il Pd e la lista Carate Bene Comune.