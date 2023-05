Elezioni in Brianza: chi sono i nuovi sindaci eletti

Seggi chiusi nei 7 comuni della Brianza al voto per eleggere il nuovo sindaco e scegliere i componenti del consiglio comunale. Alle 15 di lunedì 15 maggio a Brugherio, Carate Brianza, Cogliate, Lazzate, Macherio, Nova Milanese e Seregno si sono chiusi i seggi e sono iniziate le operazioni di scrutinio.

A Monza e in Brianza a votare è stato il 52,66% degli aventi diritto, secondo il dato complessivo delle 15 di lunedì 15 maggio. Alle 23 di domenica 14 maggio a votare si era presentato il 41,72% degli elettori. Il dato è di poco inferiore a quello di cinque anni fa (53,21%).

L'eventuale turno di ballottaggio, per i comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, si svolgerà domenica 28 e lunedì 29 maggio. In attesa di conoscere i risultati, comune per comune, al termine delle operazioni di spoglio, ecco i candidati comune per comune. Sono 21 gli aspiranti sindaci brianzoli e 701 i candidati per un posto in consiglio comunale.

Qui non appena disponibili, al termine delle operazioni di scrutinio, verranno pubblicati i risultati e i nominativi dei sindaci eletti.

Brugherio

Nel comune di Brugherio, che conta quasi 35mila abitanti, sono 4 i candidati allo scranno di primo cittadino e 158 i candidati per un posto in consiglio comunale. Si presentano per il centrodestra Roberto Assi sostenuto dalla lista Bpe Benzi per Roberto Assi, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia; per il centrosinistra Giovanna Borsotti sostenuta dalla lista Brugherio Civica Giovanna Borsotti Sindaco; per la sinistra Olga Sudano che si presenta per l'Unione Popolare; e infine per il centrosinistra corre anche Damiano Chirico appoggiato da un'ampia alleanza formata da Pd, Alleanza Progressista e dalla lista civica Damiano Chirico Sindaco Brugherio è Tua.

LEGGI QUI I RISULTATI

Carate Brianza

Nel comune di Carate Brianza, che conta quasi 18mila abitanti, sono 2 i candidati per lo scranno di primo cittadino e 108 quelli per un posto in consiglio comunale. Il sindaco uscente Luca Veggian sostenuto da una coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lista civica Siamo Carate Veggian Sindaco, Fratelli d'Italia, Lega e Lista civica Luca Veggian Sindaco; e Fabio Casiraghi sostenuto dalla coalizione di centrosinistra formata da Pd e dalla lista civica Carate Bene Comune.

Cogliate

Nel comune di Cogliate, che conta poco più di 8.400 abitanti, sono 2 i candidati che corrono per diventare primo cittadino e 23 per un posto in consiglio comunale. Il sindaco uscente Andrea Basilico tenta la riconferma sostenuto da una coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega e Lista civica per Sanda; mentre l'avversario Paolo Bianchi è sostenuto dalla lista civica Progetto in comune.

LEGGI QUI I RISULTATI

Lazzate

Nel comune di Lazzate, che conta poco più di 7.700 abitanti e che da decenni è feudo incontrastato della Lega, sono in 3 i candidati alla poltrona di primo cittadino e 34 per un posto in consiglio comunale. Ci sono Andrea Monti sostenuto dalla Lega, da Forza Italia e dalla lista civica Amo Lazzate; Lorella Babetto sostenuta da Fratelli d'Italia; e Andrea Fenocchio rappresentante del centrosinistra con la lista Lazzate in Movimento.

LEGGI QUI I RISULTATI

Macherio

Nel comune di Macherio, che conta quasi 7.500 abitanti, ha vinto il centrodestra. È stato eletto sindaco Franco Redaelli. Erano 2 i candidati sindaci e 24 per un posto in consiglio comunale. Per il centrodestra si presenta Franco Redaelli sostenuto dalla coalizione formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia; per il centrosinistra si presenta Silvia Vitagliani appoggiata dalla lista Progetto Macherio Bareggia.

LEGGI QUI I RISULTATI

Nova Milanese

Nel comune di Nova Milanese, che conta oltre 23mila abitanti, sono 3 i candidati per la carica di sindaco e 125 quelli per un posto in consiglio comunale. Tenta il bis il sindaco uscente Fabrizio Pagani sostenuto da una coalizione di centrosinistra formata da Pd, Cuore a sinistra per Nova, Vivere Nova Pagani Sindaco, Nova oggi domani; per il centrodestra si presenta Elena Maggi appoggiata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia; e Andrea Romano che corre con la sua lista civica Noi con Andrea Romano sindaco.

LEGGI QUI I RISULTATI

Seregno

Nel comune di Seregno, che conta quasi 45mila abitanti, sono 5 i candidati alla poltrona di primo cittadino e 229 per un posto in consiglio comunale. Il sindaco uscente Alberto Rossi cerca la riconferma appoggiato da una coalizione di centrosinistra formata da Pd, Cambia Seregno, Scelgo Seregno, Ripartiamo Azione e Italia Viva; Tiziano Mariani si presenta con la lista Tiziano Mariani sindaco - Letizia Moratti lista civica; per il centrodestra corre Giacinto Mariani appoggiato da Seregno Futura, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega; a Seregno scende in campo anche Italexit con Norberto Riva candidato del partito fondato da Gianluigi Paragone; e infine si presentano anche i grillini con Luca Colombo esponente del Movimento 5 Stelle.

LEGGI QUI I RISULTATI