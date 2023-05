Elezioni comunali, a Seregno di nuovo sindaco Alberto Rossi

Alberto Rossi è stato riconfermato sindaco a Seregno. "Grazie Seregno", questo il messaggio che ha affidato ai social accompagnato da una foto della folla riunita fuori dal municipio in attesa del risultato delle votazioni. Uno scatto fatto da una fienstra del municipio, che resterà il suo ufficio anche per il prossimo mandato.

La corsa per la poltrona di primo cittadino era una sfida a 5. Il sindaco uscente Alberto Rossi cercava la riconferma appoggiato da una coalizione di centrosinistra formata da Pd, Cambia Seregno, Scelgo Seregno, Ripartiamo Azione e Italia Viva; Tiziano Mariani si presentava con la lista Tiziano Mariani sindaco - Letizia Moratti lista civica; per il centrodestra correva Giacinto Mariani appoggiato da Seregno Futura, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega; in campo anche Italexit con Norberto Riva candidato del partito fondato da Gianluigi Paragone; e infine i grillini con Luca Colombo esponente del Movimento 5 Stelle.

Netto lo stacco del aindaco uscente con percentuali pari al 68% (al momento i dati ufficiali arrivano da 20 sezioni scrutinate su 39).

A Seregno l'affluenza è stata pari al 53,20%, con un valore in crescita rispetto al 50,48% della precedente tornata elettorale. Domenica, alle 23, aveva votato il 43,27% degli aventi diritto.