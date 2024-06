Quante persone sono andate a votare: l'affluenza per le comunali e le europee

A Monza e Brianza per le elezioni Europee alle 23 di domenica 9 giugno ha votato il 54,06% degli aventi diritto. Nel capoluogo brianzolo il dato relativo ai votanti è stato pari al 52,66%.

Per quanto riguarda invece l'affluenza alle elezioni amministrative, per i 31 comuni della Brianza dove i cittadini si sono presentati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e scegliere i componenti del consiglio comunale, l'affluenza registrata alle 23 di domenica 9 giugno è stata pari al 60,28%.

Quando inizia lo scrutinio

Le urne hanno chiuso alle 23 di domenica 9 giugno e subito dopo la chiusura dei seggi hanno preso il via le operazioni di scrutinio per le elezioni europee. Lo spoglio delle schede delle comunali, per i 31 comuni della Brianza al voto per le amministrative, inizierà solo nella giornata di lunedì 10 giugno, a partire dalle 14.

Dove si vota per le comunali in Brianza

Nella provincia di Monza e Brianza, i comuni al voto sono 31 su 55. In Brianza torneranno alle urne i cittadini di Agrate Brianza (che dovranno scegliere tra Simone Sironi, Massimo Bosisio e Luigi Porta), Aicurzio (dove si presenta solo Matteo Baraggia), Albiate (dove si affrontano Vanessa Gallo, Yuri Volpi e Gabriel Usai), Barlassina (dove si presentano Paolo Vintani, Daniela Morisi e Claudio Trenta), Bellusco (scontro tra Maurizio Mauro e Mauro Colombo), Bernareggio (scontro tra Cinzia Longhi, Stefano Tornaghi e Gianluca Piazza), Besana Brianza (scontro tra Emanuele Pozzoli, Paolo Gasparetti e Alberto Viganò); Bovisio Masciago (scontro tra Giovanni Sartori, Paolo Bosisio e Luca Ricci), Burago (scontro tra Angelo Mandelli e Luca Valaguzza), Busnago (scontro tra Valeriano Tremolada, Giancarlo Incerrano, Silvia Annamaria Brambilla, Fabio Scotti e Danilo Quadri), Camparada (scontro tra Mariangela Beretta e Marialuisa Cogliati), Caponago (scontro tra Monica Buzzini e Mauro Pollastri), Cavenago Brianza (scontro tra Vincenzo Morena e Giacomo Biffi), Ceriano Laghetto (scontro tra Dante Cattaneo, Max Occa e Antonio Magnani), Concorezzo (scontro tra Mauro Capitanio e Marco Parolini), Cornate d’Adda (scontro tra Fabio Quadri, Andrea Panzeri e Paolo Crippa), Correzzana (l'unico candidato è il sindaco uscente Marco Beretta); Giussano (scontro tra Marco Citterio e Pierluigi Elli), Lesmo (scontro tra Sara Dossola, Marco Desiderati e Laura Confalonieri), Mezzago (scontro tra Giorgio Monti e Massimiliano Rivabeni), Misinto (scontro tra Giuseppe Doninelli, Antonio Salerno e Matteo Piuri), Muggiò (scontro tra Emanuele Castelli, Michele Messina, Gianluca Angelini, Anna Franzoni e Franco Vantellino), Ornago (scontro tra Giuseppe Gustinetti, Daniel Siccardi e Giuseppe Cattaneo), Renate (scontro tra Vincenzo Allera e Claudio Zoia), Roncello (l'unico candidato è il sindaco uscente Cristian Pulici); Ronco Briantino (scontro tra Francesco Colombo e Amedeo Tia); Sovico (lo scontro tra Barbara Magni e Corrado Villa),Triuggio (lo scontro tra Pietro Cicardi e Fabio Scandizzo), Usmate Velate (scontro tra Lisa Mandelli e Stefano Vimercati), Veduggio con Colzano (i candidati sono Luigi Dittonghi e Maria Antonietta Molteni), Villasanta (scontro tra Gaia Carretta, Gianbattista Pini e Lorenzo Galli).