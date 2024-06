Quante persone sono andate a votare: l'affluenza di domenica (ore 19)

A Monza e Brianza per le elezioni Europee alle 19 di domenica 9 giugno si è presentato alle urne il 46,85% degli aventi diritto. Nel capoluogo brianzolo il dato relativo ai votanti nella penultima rilevazione della tornata elettorale è stato pari al 44,91%.

Per quanto riguarda invece l'affluenza alle amministrative, per i 31 comuni della Brianza dove i cittadini si sono presentati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e scegliere i componenti del consiglio provinciale, l'affluenza registrata alle 19 di domenica 9 giugno è stata pari al 53,13%.

Le urne resteranno aperte fino alle 23 (qui l'elenco completo dei comuni al voto con candidati e liste).

Come si vota

L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del proprio comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

Elezioni europee, come si vota

Bisogna segnare una X sul simbolo del partito o della lista di partiti che si vuole sostenere, eventualmente scrivendo i cognomi (o i nomi e i cognomi) di tre candidati nelle tre righe a lato del simbolo. Devono essere tutti della stessa forza politica. Attenzione al genere: se si esprimono due o tre preferenze, devono essere per candidati di sesso diverso. Altrimenti verrà considerata valida solo la prima preferenza. Non è possibile il voto disgiunto: significa che i candidati e le candidate per cui si esprime una preferenza devono far parte della stessa lista votata.

Elezioni comunali: dove si vota in Brianza

Nella provincia di Monza e Brianza, i comuni al voto sono 31 su 55. In Brianza torneranno alle urne i cittadini di Agrate Brianza (che dovranno scegliere tra Simone Sironi, Massimo Bosisio e Luigi Porta), Aicurzio (dove si presenta solo Matteo Baraggia), Albiate (dove si affrontano Vanessa Gallo, Yuri Volpi e Gabriel Usai), Barlassina (dove si presentano Paolo Vintani, Daniela Morisi e Claudio Trenta), Bellusco (scontro tra Maurizio Mauro e Mauro Colombo), Bernareggio (scontro tra Cinzia Longhi, Stefano Tornaghi e Gianluca Piazza), Besana Brianza (scontro tra Emanuele Pozzoli, Paolo Gasparetti e Alberto Viganò); Bovisio Masciago (scontro tra Giovanni Sartori, Paolo Bosisio e Luca Ricci), Burago (scontro tra Angelo Mandelli e Luca Valaguzza), Busnago (scontro tra Valeriano Tremolada, Giancarlo Incerrano, Silvia Annamaria Brambilla, Fabio Scotti e Danilo Quadri), Camparada (scontro tra Mariangela Beretta e Marialuisa Cogliati), Caponago (scontro tra Monica Buzzini e Mauro Pollastri), Cavenago Brianza (scontro tra Vincenzo Morena e Giacomo Biffi), Ceriano Laghetto (scontro tra Dante Cattaneo, Max Occa e Antonio Magnani), Concorezzo (scontro tra Mauro Capitanio e Marco Parolini), Cornate d’Adda (scontro tra Fabio Quadri, Andrea Panzeri e Paolo Crippa), Correzzana (l'unico candidato è il sindaco uscente Marco Beretta); Giussano (scontro tra Marco Citterio e Pierluigi Elli), Lesmo (scontro tra Sara Dossola, Marco Desiderati e Laura Confalonieri), Mezzago (scontro tra Giorgio Monti e Massimiliano Rivabeni), Misinto (scontro tra Giuseppe Doninelli, Antonio Salerno e Matteo Piuri), Muggiò (scontro tra Emanuele Castelli, Michele Messina, Gianluca Angelini, Anna Franzoni e Franco Vantellino), Ornago (scontro tra Giuseppe Gustinetti, Daniel Siccardi e Giuseppe Cattaneo), Renate (scontro tra Vincenzo Allera e Claudio Zoia), Roncello (l'unico candidato è il sindaco uscente Cristian Pulici); Ronco Briantino (scontro tra Francesco Colombo e Amedeo Tia); Sovico (lo scontro tra Barbara Magni e Corrado Villa),Triuggio (lo scontro tra Pietro Cicardi e Fabio Scandizzo), Usmate Velate (scontro tra Lisa Mandelli e Stefano Vimercati), Veduggio con Colzano (i candidati sono Luigi Dittonghi e Maria Antonietta Molteni), Villasanta (scontro tra Gaia Carretta, Gianbattista Pini e Lorenzo Galli).

Elezioni comunali: come si vota

Per votare, l'elettore riceve una scheda diversa a seconda che il comune di residenza abbia più o meno di 15mila abitanti. Per i comuni sopra i 15mila abitanti, la scheda conterrà i vari candidati a sindaco e, per ciascuno, la lista o le liste che lo sostengono. Si vota tracciando una croce sul candidato sindaco preferito (il voto va solo al candidato sindaco) oppure sulla lista preferita (il voto va anche al candidato sindaco sostenuto da quella lista). È consentito comunque tracciare due croci, alla lista e al candidato sindaco. È possibile il voto disgiunto: croce su un candidato sindaco e su una lista diversa da quelle che sostengono il candidato sindaco prescelto. Non si può votare per due candidati sindaci o per due liste, pena l'annullamento della scheda. È permesso scrivere il cognome di uno o due candidati al consiglio comunale, a fianco della lista prescelta. Devono essere candidati di quella lista e, se due, di entrambi i sessi, altrimenti verrà annullata la seconda preferenza espressa. Nel caso in cui nessun candidato dovesse raggiungere la maggioranza assoluta, si tornerà a votare per il ballottaggio tra i due aspiranti sindaci che avranno ottenuto il maggior numero di voti domenica 23 giugno.

Per i comuni sotto i 15mila abitanti, la scheda conterrà i vari candidati a sindaco e, per ciascuno, la lista (una sola) che lo sostiene. Si vota tracciando la croce indifferentemente sul nome del candidato sindaco e/o sul simbolo della lista (il voto va a entrambi automaticamente). Non c'è la possibilità del voto disgiunto. Non si può votare per due candidati sindaci o per due liste, pena l'annullamento della scheda. È permesso scrivere il cognome di uno o due candidati al consiglio comunale, a fianco della lista prescelta. Devono essere candidati di quella lista e, se due, di entrambi i sessi.

Quando inizia lo scrutinio

Le urne chiuderanno alle 23 di domenica 9 giugno e subito dopo la chiusura dei seggi prenderanno il via le operazioni di scrutinio per le elezioni europee. Lo spoglio delle schede delle comunali, per i 31 comuni della Brianza al voto per le amministrative, inizierà solo nella giornata di lunedì 10 giugno, a partire dalle 14.