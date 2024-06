Elezioni comunali ad Agrate Brianza: chi sono i candidati sindaco

Ad Agrate Brianza si vota per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I cittadini saranno chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno. Si vota in contemporanea con le elezioni europee. Ad Agrate Brianza i candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono due: il sindaco uscente Simone Sironi e Massimo Bosisio, già consigliere tra i banchi della minoranza.

Simone Sironi

Simone Sironi tenta il bis. Il sindaco uscente di Agrate Brianza sarà il candidato alle prossime elezioni comunali sostenuto dalla lista civica Insieme per Agrate, dal Pd e da Agrate Futura (il progetto civico che riunisce Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Possibile). Qui le liste con tutti i nomi dei candidati.

Massimo Bosisio

A sfidare il sindaco uscente è il consigliere comunale Massimo Bosisio, candidato del centrodestra con la lista Agrate Ideale sostenuta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Bosisio, 61 anni, agratese sposato e con una figlia dopo 5 anni in consiglio comunale adesso tenta la scalata per diventare sindaco di Agrate. Un passato come manager, oggi fa parte del consiglio di amministrazione di una società finanziaria e si occupa di pianificazione strategica. Qui le liste con tutti i nomi dei candidati.