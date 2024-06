Elezioni comunali ad Agrate Brianza, Luigi Porta candidato sindaco: lista e candidati

Tre candidati per le elezioni comunali ad Agrate Brianza. Insieme al sindaco uscente Simone Sironi e al candidato del centrodestra Massimo Bosisio in corsa c'è anche Luigi Porta, sostenuto dalla Lista Civica Agratese.

"Sono nato ad Agrate Brianza nel Novembre 1952.​ Sono coniugato con Maurizia e ho un figlio adottivo, Fabio. La mia famiglia abita ad Agrate Brianza dal 1670. ​ Amo leggere, in particolare romanzi e saggi storici. Da sempre in famiglia abbiamo avuto animali con particolare predilezione per i cani. Attualmente tra noi c'è Lola, pastore tedesco di 5 anni. ​ Svolgo la professione di ragioniere commercialista iscritto all'Ordine di Monza e della Brianza e sono revisore legale. Anche da pensionato sono impegnato in attività di revisione legale per alcune società, per un Ordine Professionale e per alcuni Enti del terzo settore. Se fossi eletto, mi dedicherei a tempo pieno al Comune di Agrate Brianza" si legge nella presentazione.

"Considero l'impegno politico a livello locale la più alta forma di volontariato. Sono stato donatore di sangue e dirigente della locale sezione dell'Avis. Con altri amici ho contribuito a fondare 45 anni fa la sezione agratese Aido. La mia attività politica Considero la politica a livello locale la più alta forma di volontariato. Mi sono sempre interessato di politica e sono stato impegnato nella sezione del partito socialista divenendo consigliere comunale a metà degli anni ottanta".

La lista e i candidati

Oriana Bucchi

Angelo Cantù

Flora Cereda

Alessandro Della Torre

Castrenze detto Enzo Ferrara

Loredana Giammò

Viviana Margutti

Daniele Massironi

Christian Carlo Mauri

Vanessa Pelosi

Lucia Maria Assunta Piazza

Annalisa Pira

Ezio detto Ezio Villa

Luciano detto Luciano

Villa Matteo detto Matteo Villa