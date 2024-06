Elezioni comunali ad Albiate: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Albiate? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - è stato effettuato lo spoglio per le Europee.

Ad Albiate, comune con meno di 15mila abitanti, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono tre: Vanessa Gallo, Yuri Volpi e Gabriele Usai.

Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

I candidati e le liste

Il centrosinistra ha puntato su Vanessa Gallo in corsa con la lista civica Uniti per Albiate per conquistare lo scranno di primo cittadino. Attualmente Vanessa Gallo ricopre l’incarico di consigliere comunale per la stessa civica. Lo slogan di Vanessa Gallo e di Uniti per Albiate è “Se credi in un nuovo modo di amministrare responsabile e sostenibile, questa è l’occasione”. Qui la lista con i nomi dei candidati.

La coalizione Albiate al centro formata da Lega e da Lista Confalonieri si è schierata con Yuri Volpi che attualmente ricopre gli incarichi di assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata, Commercio e Attività Produttive, Industria e Artigianato. Qui la presentazione e la lista con i nomi dei candidati.

Gabriele Usai, attualmente vicesindaco di Albiate, è sostenuto da Forza Italia, Udc, Fratelli d’Italia e la lista civica Siamo Albiate. Classe 1988, albiatese, impiegato amministrativo in un’azienda di Seregno. Da sempre impegnato nel mondo del volontariato, dapprima in parrocchia e oratorio e subito dopo in varie realtà associative in ambito sociale, sportivo e culturale. Si avvicina alla politica sin da giovane, in passato già consigliere provinciale. Qui la presentazione e la lista con i nomi dei candidati.