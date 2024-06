Elezioni comunali a Barlassina: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Barlassina? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - è stato effettuato lo spoglio per le Europee. A Barlassina, comune brianzolo con meno di 15mila abitanti, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono tre: Paolo Vintani, Daniela Morisi e Claudio Trenta.

Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

I candidati e le liste

A Barlassina il centrodestra punta su Paolo Vintani. Il noto farmacista del piccolo comune della Groane è il candidato che è stato prescelto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc per correre alle prossime elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno per la scelta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Paolo Vintani è il candidato della liusta Barlassina Futuro e Tradizione.

Daniela Morisi è il candidato sindaco a Barlassina per il centrosinistra e ha corso con la lista civica Insieme per Barlassina. Morisi conosce molto bene il piccolo comune delle Groane dove attualmente ricopre l’incarico di assessore ai Servizi sociali: 62 anni, è stata impiegata nel settore dell’editoria farmaceutica. È sposata e ha tre figli.

Il terzo candidato è Claudio Trenta: il pensionato salito alle ribalta delle cronache internazionali per essere stato multato dalla polizia locale del piccolo comune brianzolo per avere riparato una buca in mezzo alla strada (multa poi annullata dal giudice di pace). A sostenerlo una lista civica.