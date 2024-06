Elezioni comunali a Besana Brianza: chi sono i tre candidati sindaco (e le liste)

A Besana Brianza si vota per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I cittadini saranno chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno. Si vota in contemporanea con le elezioni europee. A Besana Brianza i candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono tre: il sindaco uscente Emanuele Pozzoli, Paolo Gasparetti e Alberto Viganò.

Di seguito il dettaglio dei candidati e le liste.

Emanuele Pozzoli

A Besana Brianza il centrodestra punta sul sindaco uscente Emanuele Pozzoli. Il primo cittadino, militante storico della Lega, è in corsa per confermare il suo scranno e per proseguire nel percorso politico intrapreso durante questo mandato. A sostenerlo compatta la coalizione di centrodestra formata da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Pozzoli, 40 anni, è sposato e ha 2 figli. Qui le liste e i candidati.

Paolo Gasparetti

A Besana Brianza Pd, lista civica Besana e lista civica Besana4future tutti uniti candidano a sindaco Paolo Gasparetti. Gasparetti, 62 anni, sposato e papà di un ragazzo che frequenta l’università, vive a Besana Brianza da quasi vent’anni. Originario di Inzago (nel Milanese) ricorda con orgoglio di provenire da “una famiglia operaia, di origini contadine”. Paolo Gasparetti da 40 anni lavora in banca, dove da oltre 30 anni ricopre ruoli di responsabilità. È alla prima esperienza politica e non ha mai militato nei partiti. Qui le liste e i candidati.

Alberto Viganò

Alberto Viganò si candida alle elezioni comunali con la lista civica "Civitas". Un volto noto nel territorio per il suo impegno nel Comitato pendolari del Besanino dove, per oltre 20 anni, è stato il referente che si è confrontato con le istituzioni. Viganò ha 65 anni, 2 figli, ed è esperto di comunicazione pubblicitaria digitale. Qui la presentazione, la lista e i candidati.