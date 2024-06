Elezioni comunali a Bovisio Masciago, chi sono i tre candidati sindaco: nomi e liste

A Bovisio Masciago si vota per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I cittadini saranno chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno. Si vota in contemporanea con le elezioni europee. A Bovisio Masciago i candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono tre: il sindaco uscente Giovanni Sartori, Paolo Bosisio e Luca Ricci.

Di seguito il dettaglio dei candidati e le liste.

Giovanni Sartori

Giovanni Sartori tenta il bis. Il sindaco uscente di Boviso Masciago – sostenuto dalla coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia – si candida per le elezioni dell'8 e 9 giugno. Il nome di Giovanni Sartori è stato scelto, all'unanimità, da tutta la coalizione di centrodestra. Qui la presentazione, le liste e i nomi dei candidati.

Paolo Bosisio

È Paolo Bosisio il candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni comunali a Bovisio Masciago dell’8 e 9 giugno. Paolo Bosisio è sostenuto dal Pd e dalla lista civica Altra Bovisio Masciago. Il candidato dem ha ricoperto il ruolo di vicesindaco di Bovisio Masciago dal 2014 al 2019 e attualmente siede tra i banchi del consiglio comunale nelle vesti di consigliere. Qui la presentazione, le liste e i nomi dei candidati.

Luca Ricci

Luca Ricci è il candidato sindaco do Bovisio Masciago per il Partito socialista italiano (unico in tutta la tornata elettorale in Brianza) per le elezioni comunali dell’8 e del 9 giugno. “Insieme. Possiamo!”: questo è il motto che compare sui manifesti elettorali del candidato sostenuto dal Psi. Qui la presentazione del candidato e la lista.