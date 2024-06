Elezioni comunali a Busnago: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Busnago? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - è stato effettuato lo spoglio per le Europee.

A Busnago, comune con meno di 15mila abitanti del Vimercatese, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono Valeriano Tremolada, Giancarlo Incerrano, Silvia Annamaria Brambilla, Danilo Quadri e Fabio Scotti. Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

Valeriano Tremolada

Valeriano Tremolada è il candidato per la lista civica Insieme per voi Busnago. Pensionato vanta una lunga carriera nel settore bancario e da anni siede tra i banchi del consiglio comunale, nelle vesti di consigliere di opposizione. “Animati dallo stesso desiderio di vedere una Busnagi 'Migliore', abbiamo deciso di scendere in campo per ridare un nuovo volto al nostro comune che tanto ci sta a cuore”, si legge sulla pagina Facebook della lista civica.

Giancarlo Incerrano

Giancarlo Incerrano è il candidato sindaco per il centrodestra per la lista Uniti per Busnago. La lista è sostenuta dalla coalizione di centrodestra formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc. Giancarlo Incerrano, classe 1967, nella vita svolge la professione di avvocato. Vive e lavora a Busnago dove ha il suo studio legale.

Silvia Annamaria Brambilla

Silvia Annamaria Brambilla, 51 anni, è la candidata della lista civica Io scelgo Busnago. Silvia Annamaria Brambilla è un avvocato libero professionista con alle spalle un lungo percorso associazionistico, anche di gestione nel periodo della pandemia. Brambilla è sposata e ha una grande passione per i cani.

Danilo Quadri

Danilo Quadri è il candidato della lista civica Progetto Busnago. Danilo Quadri ha 59 anni, sposato e padre di 2 figli, è responsabile dell'ufficio legale di un primario fondo di previdenza complementare.

Fabio Scotti

Fabio Scotti è il candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni comunali di Busnago dell’8 e giugno. Fabio Scotti scende in campo con la lista civica Busnago Solidale che racchiude i partiti del centrosinistra, in primis il Pd.

