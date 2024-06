Elezioni comunali a Caponago: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Caponago? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - è stato effettuato lo spoglio per le Europee.

A Caponago, comune con meno di 15mila abitanti del Vimercatese, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono Monica Buzzini e Mauro Pollastri. Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

Monica Buzzini

Il sindaco uscente Monica Buzzini corre per i terzo mandato alla guida della lista civica RINNOVAM3MENTO. Una lista civica di centrosinistra che, come si legge sulla pagina Facebook è “Una squadra di persone motivate e capaci, con una profonda conoscenza del territorio”.

Qui l'elenco dei candidati al consiglio comunale.

Mauro Pollastri

Mauro Pollastri è il candidato sindaco del centrodestra che guida la lista civica Svolta per Caponago. Mauro Pollastri, un volto non nuovo al mondo politico locale dove ha avuto esperienze fino a una decina di anni fa, ha 48 anni. Il candidato del centrodestra è un imprenditore e ricopre il ruolo di presidente del Consorzio di tutela dei vini.

