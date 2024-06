Elezioni comunali a Ceriano Laghetto: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Ceriano Laghetto? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - verrà effettuato lo spoglio per le Europee.

A Ceriano Laghetto, comune con meno di 15mila abitanti delle Groane, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono Dante Cattaneo, Antonio Magnani e Max Occa. Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

Dante Cattaneo

Dante Cattaneo è il candidato sindaco del centrodestra. L'ex sindaco leghista tenta di indossare nuovamente la fascia tricolore. Dante Cattaneo è sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e dalla Lista civica Dante. “Il mio impegno per la nostra comunità non è mai venuto meno. Tuttavia, la possibilità di guidare nuovamente la nostra città mi riempie di emozione e determinazione", ha dichiarato prima delle elezioni.

Qui l'elenco dei candidati per il consiglio comunale.

Antonio Magnani

Antonio Magnani è il candidato della lista civica Si Amo Ceriano. La lista è formata da Forza Italia, Noi Moderati e la lista Amici per Ceriano Magnani Sindaco. A Ceriano Laghetto il centrodestra corre diviso.

Qui l'elenco dei candidati per il consiglio comunale.

Max Occa

Max Occa è il candidato della lista di centrosinistra Orizzonte Comune – Ceriano Laghetto. “Ho scelto di mettere insieme una squadra giovane. Non solo anagraficamente (per quanto l’età media sia 35 anni), ma soprattutto nello spirito – spiega Max Occa sui social -. Un gruppo di persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, di cambiamento, di costruire insieme un futuro migliore per la nostra comunità. Un gruppo di cerianesi che pensano che la nostra città meriti di meglio, che meriti una progettualità e un team volenteroso di cogliere ogni opportunità possibile per migliorarla".

Qui l'elenco dei candidati.