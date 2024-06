Elezioni comunali a Ornago: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Ornago? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - verrà effettuato lo spoglio per le Europee.

A Ornago, comune del Vimercatese con meno di 15mila abitanti, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono: Giuseppe Gustanetti, Daniel Siccardi, Giuseppe detto Marco Cattaneo. Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

Giuseppe Gustanetti

Giuseppe Gustinetti è il candidato della lista civica di centrosinistra Progresso e Solidarietà. Al centro del programma ci sono sostenibilità e ambiente (coi temi della comunità energetica, della mobilità lenta, del consumo zero di suolo), cultura e relazioni, sostenibilità sociale. Giuseppe Gustinetti è un volto noto nel panorama politico locale e oltre ad essere stato tra i fautori della nascita della lista civica Progresso e Solidarietà ha ricoperto anche i ruoli di consigliere comunale, vice sindaco e assessore all’urbanistica.

Qui l'elenco dei candidati al consiglio comunale.

Daniel Siccardi

Il sindaco uscente è il candidato della lista civica di centrosinistra SìAmo Ornago. “Nonostante tutto, nonostante anche il peso di una vicenda giudiziaria che ha messo il mio spirito a dura prova e che si è conclusa non proprio nel modo sperato, posso proprio dire che siamo riusciti ad arrivare alla fine di un bel percorso, un percorso che porterò per il resto della vita insieme a me – scrive Daniel Siccardi sulla sua pagina Facebook - . Un’esperienza che mi ha fatto crescere e prendere consapevolezza di ciò che è il nostro Comune. Un’esperienza che mi ha permesso, insieme ad un gruppo speciale, di dare avvio ad un cambiamento, sia negli atti e nelle cose fatte concretamente che nel cambiamento nei rapporti tra cittadinanza e Comune. Spero di poter continuare a guidare Ornago, con un bagaglio di conoscenze e competenze molto più importante.

Qui l'elenco dei candidati al consiglio comunale.

Giuseppe detto Marco Cattaneo

Giuseppe detto Marco Cattaneo è il candidato sindaco con la lista civica Obiettivo Ornago. Giuseppe Cattaneo ha 65 anni, nella vita fa l’imprenditore. Cattaneo fa parte della Pro Loco del paese, del Comitato Affari Economici della parrocchia. “Ha un forte senso di appartenenza alla comunità – si legge sul profilo Instagram della lista civica – molto sensibile alle ingiustizie e ai bisogni delle persone. Forte, determinato e carismatico e determinato a fare la differenza. Crede nel lavoro di squadra e nelle persone”.

Qui l'elenco dei candidati al consiglio comunale.