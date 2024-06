Elezioni comunali a Giussano: chi sono i candidati sindaco e le liste

A Giussano si vota per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I cittadini saranno chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno. Si vota in contemporanea con le elezioni europee. A Giussano i candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono due: il sindaco uscente Marco Citterio e Pierluigi Elli

Marco Citterio

Marco Citterio è il candidato sindaco del centrodestra. Il sindaco uscente, che corre per il secondo mandato, è sostenuto da una coalizione formata da Progetto Giussano, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Marco Citterio ha 44 anni, da anni militante nella Lega, impiegato nell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha guidato il Comune di Giussano nel periodo della pandemia.

Qui l'elenco dei candidati per il consiglio comunale.

Pierluigi Elli

Pierluigi Elli è il candidato sindaco per il centro sinistra sostenuto dal Pd e dalla lista civica Servire Giussano i cittadini al centro. Elli ha 54 anni, svolge la professione di disegnatore meccanico. Non è nuovo alla politica. In passato ha ricoperto l'incarico di presidente del consiglio comunale.

