Elezioni comunali a Concorezzo: chi sono i candidati sindaco e le liste

A Concorezzo si vota per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I cittadini saranno chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno. Si vota in contemporanea con le elezioni europee. A Concorezzo i candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono due: il sindaco uscente Mauro Capitanio e Marco Parolini.

Mauro Capitanio

Mauro Capitanio tenta il bis. Il sindaco eletto nel 2019 prova a confermare il secondo mandato. Mauro Capitanio - 49 anni, sposato e padre di 2 figlie - è sostenuto da una coalizione di centrodestra formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lista Civica Capitanio Sindaco. Ingegnere, dopo oltre 20 anni passati nel mondo delle telecomunicazioni e dei media, Capitanio ha da poco iniziato una nuova avventura lavorativa come direttore commerciale in una importante realtà che si occupa di rigenerazione urbana, innovazione e sostenibilità.

Qui l'elenco dei candidati per il consiglio comunale.

Marco Parolini

Marco Parolini è il candidato sindaco del polo civico. Parolini è sostenuto da un'ampia coalizione formata da Iniziativa Civica, Vivi Concorezzo, lista civica La Rondine e Concorezzo Democratica. Marco Parolini ha 57 anni, sposato, padre di 3 figli. Marco Parolini è un impiegato, non nuovo al mondo della politica. Nella precedente tornata elettorale era stato candidato come consigliere nella lista civica Qui per Concorezzo.

Qui l'elenco dei candidati per il consiglio comunale.