Elezioni comunali ad Aicurzio: i risultati in diretta

Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - è stato effettuato lo spoglio per le Europee. Ad Aicurzio i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Uno solo il candidato: il sindaco uscente Matteo Bareggia.

Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio.

Matteo Bareggia verso il terzo mandato

Matteo Baraggia corre anche questa volta da solo. Il sindaco uscente di Aicurzio (che siede in consiglio comunale da 20 anni) si è ripresentato alle elezioni comunali. Matteo Baraggia, 53 anni, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia tenta il terzo mandato nel piccolo comune del Vimercatese che conta poco più di 2mila abitanti.

Matteo Baraggia aveva già indossato la fascia tricolore del comune di Aicurizio dal 2009 al 2014. Per poi vincere nuovamente (come unico candidato) nel 2019. Anche questa volta l'unico avversario di Matteo Baraggia sarà l'astensionismo. Se non si dovesse raggiungere il quorum infatti si andrà incontro al commisariamento.