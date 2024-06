Elezioni comunali a Giussano: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Giussano? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - verrà effettuato lo spoglio per le Europee.

A Giussano, comune con più di 15 mila abitanti, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono Marco Citterio e Pierluigi Elli. Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

Marco Citterio

Marco Citterio è il candidato sindaco del centrodestra. Il sindaco uscente, che corre per il secondo mandato, è sostenuto da una coalizione formata da Progetto Giussano, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Marco Citterio ha 44 anni, da anni militante nella Lega, impiegato nell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha guidato il Comune di Giussano nel periodo della pandemia.

Qui l'elenco dei candidati per il consiglio comunale.

Pierluigi Elli

Pierluigi Elli è il candidato sindaco per il centro sinistra sostenuto dal Pd e dalla lista civica Servire Giussano i cittadini al centro. Elli ha 54 anni, svolge la professione di disegnatore meccanico. Non è nuovo alla politica. In passato ha ricoperto l'incarico di presidente del consiglio comunale.

Qui l'lenco dei candidati per il consiglio comunale.