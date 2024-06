I tre comuni della Brianza dove il sindaco è praticamente già stato eletto (salvo sorprese)

Aicurzio, Correzzana e Roncello. Tre piccoli comuni brianzoli con un unico candidato dove per le elezioni amministrative l'unico avversario in corsa da sfidare era l'astensionismo che è stato però battuto perchè il quorum è stato superato. Se non si fosse ottenuta la maggioranza dei voti espressi le elezioni non saranno valide, e il comune verrà commissariato per un anno.

Nei tre comuni brianzoli con un solo candidato sindaco l'affluenza è stata superiore al quorum, manca solo l'ufficialità. In questi comuni la sfida dell’8 e 9 giugno era contro il quorum, necessario per la conferma. I tre candidati sindaci verranno ufficialmente eletti nel caso in cui la loro lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, in questi piccoli centri il risultato sembra scontato.

Aicurzio, Matteo Baraggia di nuovo sindaco

"Carissime e carissimi aicurziesi, mi sento in dovere di ringraziarvi uno ad uno, che ieri vi siete recati alle urne per esprimere la vostra opinione. Votare e’ un diritto, ma è anche un dovere. 1022 votanti su 1665 aventi diritto per una percentuale pari al 61,38%" aveva scritto il primo cittadino uscente - e ora riconfermato - su Facebook alla chiusura dei seggi, commentando i dati sull'affluenza per le elezioni amministrative. Matteo Baraggia è il sindaco uscente di Aicurzio (che siede in consiglio comunale da 20 anni): 53 anni, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia ha tentato la corsa per un nuovo mandato nel piccolo comune del Vimercatese che conta poco più di 2mila abitanti. Baraggia era già stato sindaco dal 2009 al 2014. Per poi vincere nuovamente (come unico candidato) nel 2019. E adesso anche nel 2024. A votare è stato il 61,38%. Qui i risultati.

Correzzana, Marco Beretta nuovo sindaco

A Correzzana è l'unico candidato in corsa per le elezioni comunali è Marco Beretta. Beretta corre con la lista civica Uniti per Correzzana, sostenuta dalla coalizione di centrodestra formata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia (anche se nella lista non compaiono i simboli dei partiti). Il vero avversario sarà l’astensionismo. Se la lista non otterrà la maggioranza dei voti espressi le elezioni non saranno valide, e il Comune sarà commissariato per un anno. A votare è stato il 64,05% dei cittadini.

Roncello, Cristian Pulici di nuovo sindaco

Anche a Roncello per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno si era presentato un solo candidato: il sindaco uscente Cristian Pulici. Candidato per la lista civica Roncello Cristian Pulici Sindaco, sostenuto dalla coalizione di centrodestra formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e dalla lista civica Roncello Impegno e Passione. Anche a Roncello l'affluenza ha superato il quorum, allontando lo spettro del commissariamento. "A nome di tutta la lista, un sincero ringraziamento a tutti i Roncellesi che sono venuti ai seggi ieri ed oggi. Aspettiamo i risultati ufficiali dopo lo spoglio di domani pomeriggio" aveva scritto sui social Pulici, in attesa dei risultati. A votare si è presentato il 54,81% degli elettori.