Elezioni comunali a Lesmo, Marco Desiderati candidato sindaco: lista e candidati

A Lesmo il centrodestra si spacca e Marco Desiderati è il candidato sindaco della Lista Insieme si può Fare. Marco Desiderati, che già in passato ha ricoperto il ruolo di primo cittadino di Lesmo, per le elezioni dell’8 e 9 giugno è sostenuto da Lega, Forza Italia e da Tino Ghezzi per Desiderati sindaco Lesmo.

“Sogno un paese che sappia dare risposte a problemi grandi e piccoli, per questo la mia porta sarà sempre aperta”, si legge sulla pagina Facebook del candidato.

Ecco chi sono i candidati che sostengono la lista e che corrono per un posto in consiglio comunale:

Federica Bonfanti

Paola Gregato

Carlo Colombo

Tino Ghezzi

Stefania Costantini

Bernardo Aiello

Laura Magni

Manuel Casati

Felicia Petrillo in Mapelli

Franco Ianni

Tiziana Sala

Giovanni Ferrari