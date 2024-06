Elezioni comunali a Mezzago: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Mezzago? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - è stato effettuato lo spoglio per le Europee.

A Mezzagoo, comune con meno di 15 mila abitanti del Vimercatese, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono Giorgio Monti e Massimiliano Rivabeni. Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

Giorgio Monti

Giorgio Monti è il candidato del centrosinistra. Nell’ultima tornata elettorale, quella del 2019, Giorgio Monti non era stato eletto per pochi voti. "Sono Giorgio Monti, ho 38 anni e lavoro come impiegato al settore Gestione Bilancio del Comune di Bergamo - si legge sulla pagina Facebook del candidato -. Sono nato e cresciuto a Mezzago, dove mi sono sempre impegnato e messo a disposizione della comunità, prima in ambito sociale e poi politico. Fin da giovane, infatti, sono stato volontario nella Pro Loco e in altre realtà dell'associazionismo locale e dal 2009 ho iniziato la carriera nell'amministrazione della nostra comunità, prima come vicesindaco, dal 2014 come sindaco e negli ultimi 5 anni sono stato capogruppo di Mezzago Democratica in consiglio comunale".

Massimiliano Rivabeni

Massimiliano Rivabeni, sindaco uscente, è sostenuto dalla coalizione del centrodestra formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Udc. Massimiliano Rivabeni si presenta con la lista Cambia Mezzago. "Durante questi anni, ho avuto l'onore e il privilegio di servire Mezzago, affrontando insieme periodi difficili come la pandemia ma lavorando instancabilmente con la squadra di Cambia Mezzago per migliorare la qualità della vita e per costruire un futuro più prospero e sostenibile per tutti i mezzaghesi", si legge sulla pagina Facebook del candidato sindaco.

