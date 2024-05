Elezioni comunali a Misinto, Antonio Salerno candidato sindaco: lista e candidati

Antonio Salerno è il candidato sindaco di Misinto per la lista civica di centrosinistra Insieme per Misinto. Antonio Salerno l’8 e il 9 giugno corre per diventare il primo cittadino del piccolo comune delle Groane. Il candidato ha 50 anni, è laureato in Economia e da 20 anni lavora in Comune. Antonio Salerno è sposato e ha un figlio.

Ecco chi sono i candidati della lista Insieme per Misinto che sostengono la candidatura di Antonio Salerno e che corrono per un posto in consiglio comunale:

Marco Colombo

Alice Torti

Francesco Barbato

Luigi Cattaneo

Laura Masini

Davide Pozzoli

Massimo Monti

Erika Trolese

Giorgio Dubini

Luisella Monti

Raffaella Pavanello

Davide Casata