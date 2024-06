Elezioni comunali a Misinto: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Misinto? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - verrà effettuato lo spoglio per le Europee.

A Misinto, comune con meno di 15 mila abitanti delle Groane, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono Giuseppe Doninelli, Antonio Salerno e Matteo Piuri. Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

Giuseppe Doninelli

Giuseppe Doninelli è il candidato della lista civica Amare Misinto. “L’impegno e la determinazione di una squadra di persone che uniscono volontà e passione per dar vita a una Misinto più vicina alle esigenze dei cittadini”, si legge sulla pagina Facebook della lista civica. Giuseppe Doninelli non è un volto nuovo della politica di Misinto: aveva ricoperto il ruolo di assessore durante le legislature di Fabrizio Sala ed Enrico Zanotti.

Antonio Salerno

Antonio Salerno è il candidato sindaco per la lista civica di centrosinistra Insieme per Misinto. Antonio Salerno ha 50 anni, è laureato in Economia e da 20 anni lavora in Comune. Antonio Salerno è sposato e ha un figlio.

Matteo Piuri

Matteo Piuri, sindaco uscente di Misinto, è sostenuto da una coalizione di centrodestra formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Matteo Piuri si candida con la lista civica Nuovi Orizzonti Misinto, con all’interno i tre simboli dei partiti.

