Elezioni comunali a Muggiò: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Muggiò? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - verrà effettuato lo spoglio per le Europee.

A Muggiò, comune con più di 15 mila abitanti, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono Emanuele Castelli, Michele Messina, Anna Franzoni, Gianluca Angelini, Franco Vantellino.

Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

Emanuele Castelli

Emanuele Castelli, 23 anni, è il candidato della Lista Muggiò civica- Castelli sindaco. “Riscattiamoci da chi ci ha tolto la speranza si legge sulla pagina Facebook della lista civica -. Per noi di Muggiò Civica-Castelli Sindaco, declinazione territoriale di Lombardia Civica - Alleanza per il Territorio e il Federalismo è un successo esemplare. A pochi giorni dalla sua nascita, l'interesse suscitato dalla nostra lista, lontana dalla falsa dicotomia fra le così dette destra e sinistra, ha indotto molti muggioresi a consentirle di presentarsi alle prossime elezioni amministrative”.

Qui l'elenco dei candidati per il consiglio comunale.

Michele Messina

Michele Messina è sostenuto dalla coalizione di centrodestra formata dalla lista civica La città che vorrei, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Lista civica Forza Muggiò-Messina sindaco. Il candidato del centrodestra non è un volto nuovo nel panorama politico muggiorese. Messina, 63 anni, nella vita è un imprenditore. Durante il doppio mandato della giunta Zanantoni ha ricoperto gli incarichi di di presidente del Consiglio, e poi di assessore ai Servizi sociali, istruzione e sanità. Dieci anni fa aveva provato a candidarsi con la sua lista civica Solo per Muggiò.

Qui l'elenco dei candidati al consiglio comunale.

Anna Franzoni

Anna Franzoni è la rappresentante della coalizione di centrosinistra. È assessore uscente della giunta guidata dal sindaco Maria Fiorito . Anna Franzoni ha 31 anni, ha un figlio e ricopre l’incarico di assessore all’Istruzione, alla sanità e ai servizi sociali. Anna Franzoni è sostenuta da un’ampia coalizione di centrosinistra formata da Alleanza Civica, Partito democratico, Democratici civici-Muggiò con Testa, Insieme per Muggiò Popolari muggioresi.

Qui l'elenco dei candidati al consiglio comunale.

Gianluca Angelini

Gianluca Angelini si presenta con la lista civica BuonSenso. “La lista civica BuonSenso Muggiò vuole presentarsi ai cittadini con un approccio completamente diverso rispetto ai partiti politici del passato - si legge sul sito della lista civica -. Vogliamo portare avanti un’azione basata sulla trasparenza, l’onestà e la partecipazione attiva dei cittadini. Siamo qui per ascoltarvi, per capire le esigenze dei cittadini e per lavorare insieme per un futuro migliore per la nostra comunità". Gianluca Angelini è nato a Roma 53 anni fa. Nella vita svolge la professione di consulente aziendale ed è molto attivo nel mondo del sociale.

Qui l'elenco dei candidati al consiglio comunale.

Franco Vantellino

Franco Vantellino, ex assessore di Forza Italia durante la giunta guidata dal sindaco Pietro Zanantoni, adesso corre per lo scranno di primo cittadino con la lista civica Zanantoni – Franco dottor Vantellino sindaco. Vantellino attualmente ricopre il ruolo di consigliere comunale , ma il suo volto è molto noto in città al di là della sua attività politica. Franco Vantellino ha lavorato per oltre 43 anni nella farmacia di via Garibaldi.

Qui l'elenco dei candidati al consiglio comunale.