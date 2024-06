Tutti i nuovi sindaci eletti a Monza e Brianza: l'elenco dei risultati

Chi sono i nuovi sindaci eletti a Monza e in Brianza? Sono 31 i comuni della provincia dove in contemporanea con le Europee si votava anche per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I risultati del voto delle amministrative 2024 a Monza e in Brianza si conosceranno dopo le 14, orario in cui prenderanno il via le operazioni di spoglio con lo scrutinio delle schede che è stato pianificato successivamente a quello delle elezioni europee.

Per l'elezioni amministrative, come per le europee (qui i risultati delle europee), si votava sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Scrutini al via dalle 14 di lunedì 10 giugno: successivamente saranno resi noti i risultati e il nome del nuovo sindaco di ciscun comune.

I nuovi sindaci eletti a Monza e Brianza

Qui l'elenco di tutti i nuovi sindaci eletti in provincia di Monza e Brianza.