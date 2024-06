Elezioni comunali a Renate: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Renate? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - verrà effettuato lo spoglio per le Europee.

A Renate, comune con meno di 15mila abitanti, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono: Claudio Zoia e Vincenzo Allera. Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

Claudio Zoia

Claudio Zoia è il candidato sindaco del centrodestra. Si presenta con la lista civica Cresce Renate sostenuta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. “La lista Cresce Renate si presenta alla terza tornata elettorale con l'obiettivo di garantire qualità amministrativa, con nuove energie e progetti per il futuro del Comune – si legge nella presentazione della lista -. Dopo 10 anni di buona amministrazione, Cresce Renate è pronta a rinnovarsi, forte dell’esperienza pregressa. Il candidato sindaco Claudio Zoia è stato scelto per le sue notevoli capacità amministrative e la sua vasta esperienza nell’ambito comunale. Da vicesindaco nella tornata 2009-2014, Zoia ha dimostrato competenza e dedizione al servizio pubblico, guadagnandosi il rispetto e la fiducia della comunità”.

Vincenzo Allera

Vincenzo Allera si presenta con la lista civica RenateSì. “RenateSì è una nuova lista che riunisce persone diverse per età, origine, esperienza, lavoro e genere – si legge sulla presentazione della lista -. Vogliamo restituire ai cittadini un ruolo centrale nella comunità, rendendoli protagonisti attivi del proprio ambiente e coinvolgendoli nell’amministrazione della cosa pubblica e del bene comune”.

