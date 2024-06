Elezioni comunali a Roncello: i risultati in diretta

Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - è stato effettuato lo spoglio per le Europee. A Roncello i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Uno solo il candidato: il sindaco uscente Cristian Pulici. Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio.

Cristian Pulici

Cristian Pulici è sostenuto dalla coalizione di centrodestra formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e dalla lista civica Roncello Impegno e Passione. Anche in questo caso un avversario c’è: è l’astensionismo. Se non si raggiungerà il quorum fissato al 40% il comune verrà commissariato per un anno.

Qui l'elenco dei candidati per il consiglio comunale.