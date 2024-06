Elezioni comunali a Ronco Briantino: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Ronco Briantino? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - verrà effettuato lo spoglio per le Europee.

A Ronco Briantino, comune con meno di 15mila abitanti, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono: Amedeo Tia e Francesco Colombo. Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

Amedeo Tia

Amedeo Tia: è lui il candidato sindaco della lista di centrodestra Progetto Ronco che unisce la coalizione formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc e lista civica Cittadini per Ronco. Nella passata tornata elettorale si era candidato con la lista di centrosinistra Vivere Ronco. Amedeo Tia ha 69 anni ed è insegnante di informatica all’Hensemberger di Monza. In passato ha lavorato all'estero come dirigente nello sviluppo di attività industriali.

Qui l'elenco dei candidati al consiglio comunale.

Francesco Colombo

Francesco Colombo è il candidato sindaco per la lista civica di centrosinistra Vivere Ronco. Dopo 10 anni di mandato del primo cittadino Kristiina Loukiainen, adesso è Francesco Colombo a tentare di proseguire il lavoro intrapreso dal suo predecessore. Colombo ha 60 anni, è pensionato (è stato impiegato con ruoli di responsabilità in ambito produzione e qualità nel campo dell’elettronica). Francesco Colombo è sposato, padre di due figlie e nonno di due nipoti. Consigliere comunale con incarico all’ecologia dal 1999 al 2004. Sindaco dal 2004 al 2014, dopo dieci anni tenta di riconquistare lo scranno di primo cittadino.

